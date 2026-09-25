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События

Массовые отключения света в Алматы и Алматинской области: что случилось

Линии электропередач, электричество, электроэнергия, электроэнергетика , фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 09:20 Фото: Zakon.kz
Жители Алматы с утра 25 сентября 2026 года жаловались на внезапные отключения электроснабжения, сообщает Zakon.kz.

Пользователи сообщили об отключениях в Threads.

  • У всех в Алматы свет прогоняет, то вырубается, то включается?
  • Проснулась – нет света. Макатаева между Зеленым и ЦПКиО.
  • Тимирязева – Серкебаева больше часа с утра не было.
  • В Алмалинском нет света.
  • Во всем городе почти так и никто не знает почему…
  • Тимирязева-Байзакова света нет.
  • За городом тоже нет света.
  • Верхний район, выше Ремизовки, тоже всю ночь не было, часам к 7:00 врубили.

Об отключениях также сообщили жители Бишкека.

Причину массовых отключений назвали в АО "KEGOC".

"О возникновении и ликвидации технологического нарушения, произошедшего в ЕЭС (Единая электроэнергетическая система) Казахстана 25.09.2026. В 5:02 из-за отключения генерации мощностью 1516 МВт в энергосистеме Узбекистана произошел наброс мощности со стороны энергосистемы Центральной Азии, что привело к разделению транзита Север-Юг. Объем ограничений потребителей в энергосистеме Казахстана составил 962 МВт. Противоаварийная автоматика отработала штатно. В 5:43 восстановлена параллельная работа Южной зоны ЕЭС Казахстана и ОЭС Центральной Азии с ЕЭС Казахстана, дана команда снять ограничения потребителей", – говорится в комментарии.

В "Алатау Жарық Компаниясы" также прокомментировали произошедшее.

"25 сентября 2026 года в 05:02 произошло отключение линий электропередачи (ЛЭП) напряжением 500 кВ Л-5394, Л-5300 и Л-5320, принадлежащих АО "KEGOC". В результате в энергосистеме сработала противоаварийная автоматика: САОН – специальная автоматика отключения нагрузки и АЧР – автоматическая частотная разгрузка. Временно были отключены отдельные потребители в Алматы и Алматинской области. Объем отключенной мощности составил 378 МВт", – говорится в сообщении.

В Алматинской области временно были отключены потребители в Жамбылском, Балхашском, Есикском, Карасайском, Шелекском, Райымбекском, Уйгурском, Илийском, Кегенском и Талгарском районах. В Алматы отключения затронули часть потребителей Бостандыкского, Наурызбайского, Ауэзовского и Алатауского районов.

"В 05:51 АО "АЖК" получило команду диспетчера АО "KEGOC" на включение отключенных потребителей. В 05:58 восстановлено электроснабжение потребителей, отключенных действием САОН; к 06:20 восстановлено 70% потребителей, отключенных действием АЧР; в 07:05 электроснабжение всех отключенных потребителей полностью восстановлено. Отключение было связано с отключением магистральных ЛЭП 500 кВ АО "KEGOC" и последующим срабатыванием противоаварийной автоматики", – дополнили в организации.

Днем 14 августа в Алматы и Алматинской области случился блэкаут. Позже стало известно, что восемь областей остались без света. По данным АО "KEGOC", на Токтогульской ГЭС отключились два гидрогенератора общей мощностью 600 МВт. Это привело к набросу мощности на транзит Север – Юг и его перегрузке. В результате сработала противоаварийная автоматика, после чего Южная зона Казахстана отделилась от Единой энергосистемы страны и энергосистем Объединенной энергосистемы Центральной Азии.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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