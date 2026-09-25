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Спорт

Александр Бублик рассказал о работе с Андре Агасси на Кубке Лэйвера

21-я ракетка мира из Казахстана Александр Бублик , фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 08:56 Фото: Instagram/atphalle_official
21-я ракетка мира из Казахстана Александр Бублик высказался о совместной тренировке с экс-первой ракеткой мира Андре Агасси на Кубке Лэйвера, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, Кубок Лэйвера состоится 25-27 сентября в Лондоне. В составе команды мира, капитаном которой является Андре Агасси, выступит казахстанец Александр Бублик. За команду также выступят Алекс де Минор, Брэндон Накашима, Тейлор Фриц, Лернер Тьен, Томми Пол.

"Он дал мне много советов. У меня была очень, очень долгая тренировка с ним. Здорово слушать чемпионов – что они думают о твоей игре, каким видят твой потолок, где можно прибавить. Для теннисиста это совершенно уникальный опыт – когда тебя тренирует тот, кого ты иначе никогда бы не получил в тренеры. Думаю, это действительно интересно. Ты много из этого выносишь", – сказал Бублик про работу с Агасси.

Команда Европы представлена следующими теннисистами: Александр Зверев, Карлос Алькарас, Флавио Коболли, Каспер Рууд, Якуб Меншик, Рафаэль Ходар. Капитан: Янник Ноа.

Андре Агасси это выдающийся американский теннисист, бывшая первая ракетка мира и олимпийский чемпион 1996 года. Он является победителем 8 турниров "Большого шлема" в одиночном разряде. Первый в истории мужчина, выигравший карьерный "Золотой шлем" (все четыре турнира "Большого шлема" и "золото" Олимпийских игр). Член Международного зала теннисной славы с 2011 года.

Ранее мы писали о том, как Бублик прибыл на звездное теннисное шоу в Лондоне – Кубок Лейвера.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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