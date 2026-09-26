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Спорт

Михаил Шайдоров вошел в тройку лидеров на турнире в Словакии

Фигурист Михаил Шайдоров, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2026 08:14 Фото: instagram/mikhail_shaidorov
Олимпийский чемпион Михаил Шайдоров начал новый соревновательный сезон на международном турнире серии ISU Challenger в Братиславе (Словакия), сообщает Zakon.kz.

Казахстанский фигурист выступил с короткой программой на Мемориале Ондрея Непелы. За свой прокат Шайдоров получил 95,98 балла и занял промежуточное третье место. Об этом 26 сентября 2026 года сообщили в Национальном Олимпийском Комитете.

Лидирует после короткой программы Евгений Семененко, набравший 101,16 балла. Вторым идет представитель Италии Даниэль Грассль с результатом 99,10 балла.

Мемориал Ондрея Непелы проходит в Братиславе с 24 по 27 сентября и входит в серию ISU Challenger сезона-2026/27.

Отмечается, что для Михаила Шайдорова турнир стал первым официальным стартом в новом сезоне.

Ранее казахстанский фигурист опубликовал кадры из своей новой программы и восхитил поклонников.

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Камила Салкымбаева
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