Михаил Шайдоров вошел в тройку лидеров на турнире в Словакии
Фото: instagram/mikhail_shaidorov
Олимпийский чемпион Михаил Шайдоров начал новый соревновательный сезон на международном турнире серии ISU Challenger в Братиславе (Словакия), сообщает Zakon.kz.
Казахстанский фигурист выступил с короткой программой на Мемориале Ондрея Непелы. За свой прокат Шайдоров получил 95,98 балла и занял промежуточное третье место. Об этом 26 сентября 2026 года сообщили в Национальном Олимпийском Комитете.
Лидирует после короткой программы Евгений Семененко, набравший 101,16 балла. Вторым идет представитель Италии Даниэль Грассль с результатом 99,10 балла.
Мемориал Ондрея Непелы проходит в Братиславе с 24 по 27 сентября и входит в серию ISU Challenger сезона-2026/27.
Отмечается, что для Михаила Шайдорова турнир стал первым официальным стартом в новом сезоне.
Ранее казахстанский фигурист опубликовал кадры из своей новой программы и восхитил поклонников.
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