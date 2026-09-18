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Спорт

"Какая красота": Михаил Шайдоров восхитил поклонников новой программой

Фигурист Михаил Шайдоров, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 06:25 Фото: instagram/mikhail_shaidorov
Олимпийский чемпион Михаил Шайдоров в Instagram опубликовал кадры из своей новой программы, сообщает Zakon.kz.

17 сентября 2026 года казахстанский фигурист Михаил Шайдоров выложил на своей странице отрывок новой короткой программы на сезон 2026/2027. Видео он сопроводил короткой подписью:

Vamos celebrar a vida!

В комментариях поклонники фигуриста восхитились кадрами с тренировки:

  • Как же мы ждем! Миша, все получится.
  • Красиво! Удачи и везения в сезоне, Миша.
  • Жду не дождусь полной версии программы.
  • Какая красота! Какие линии! Выбор музыки необычный и потрясающий!

Михаил Шайдоров примет участие в международном турнире Nepela Memorial, который пройдет в Братиславе (Словакия). Соревнования состоятся с 24 по 27 сентября и входят в серию ISU Challenger Series сезона-2026/27

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Камила Салкымбаева
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