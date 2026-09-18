"Какая красота": Михаил Шайдоров восхитил поклонников новой программой

Олимпийский чемпион Михаил Шайдоров в Instagram опубликовал кадры из своей новой программы, сообщает Zakon.kz.

17 сентября 2026 года казахстанский фигурист Михаил Шайдоров выложил на своей странице отрывок новой короткой программы на сезон 2026/2027. Видео он сопроводил короткой подписью:

Vamos celebrar a vida!

В комментариях поклонники фигуриста восхитились кадрами с тренировки:

Как же мы ждем! Миша, все получится.

Красиво! Удачи и везения в сезоне, Миша.

Жду не дождусь полной версии программы.

Какая красота! Какие линии! Выбор музыки необычный и потрясающий!

Михаил Шайдоров примет участие в международном турнире Nepela Memorial, который пройдет в Братиславе (Словакия). Соревнования состоятся с 24 по 27 сентября и входят в серию ISU Challenger Series сезона-2026/27

