"Он мой брат": Алимханулы неожиданно вступился за боксера, отказавшегося от боя с ним

Непобежденный казахстанский боксер Жанибек Алимханулы вступился за британского боксера Хамзу Шираза, отказавшегося от боя с казахстанцем, сообщает Zakon.kz.

Ранее стало известно, что британский претендент решил не выходить на ринг против Алимханулы и освободил титул обязательного претендента WBO во втором среднем весе.

Это решение вызвало волну критики, в том числе со стороны его собственного промоутера Фрэнка Уоррена, который публично выразил разочарование действиями своего подопечного.

"Казахский стиль" не остался в стороне и встал на защиту оппонента, жестко раскритиковав поведение промоутеров и призвав болельщиков прекратить травлю.

"Драться бойцу или нет – это исключительно его личный выбор. Я считаю, что промоутер должен уважать такое решение. Я категорически против того, чтобы промоутеры публично или в интервью критиковали своих бойцов", – заявил Жанибек Алимханулы.

Whether a fighter chooses to fight or not is entirely up to him. I believe a promoter should respect his decision. I’m against a promoter criticizing his fighter publicly or in interviews. @sheeraz_hamzah is my brother. I respect him! — Janibek Alimkhanuly (@qazaqstyle) September 26, 2026

Кроме того, Алимханулы подчеркнул, что между ними нет никакого страха или личной вражды.

"Хамза Шираз – мой брат. Я глубоко его уважаю! Он меня не боится и никуда от меня не бежал. Он принял решение, исходя из собственных планов. У него свои цели! Он мой брат, и я прошу всех прекратить говорить, будто он сбежал от боя со мной. Он отличный боец, и я отношусь к нему с огромным уважением!" – резюмировал казахстанский боксер.

He’s not afraid of me. He didn’t run from me. He made his decision based on his own plans. He has his own goals! He’s my brother, and I ask everyone to stop saying he ran from me. He’s a great fighter, and I have nothing but respect for him! @sheeraz_hamzah 🫂 https://t.co/uxZlegqSmH — Janibek Alimkhanuly (@qazaqstyle) September 26, 2026

Ранее Алимханулы обратился к "Канело".