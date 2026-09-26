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Спорт

"Он мой брат": Алимханулы неожиданно вступился за боксера, отказавшегося от боя с ним

Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2026 23:54 Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly
Непобежденный казахстанский боксер Жанибек Алимханулы вступился за британского боксера Хамзу Шираза, отказавшегося от боя с казахстанцем, сообщает Zakon.kz.

Ранее стало известно, что британский претендент решил не выходить на ринг против Алимханулы и освободил титул обязательного претендента WBO во втором среднем весе.

Это решение вызвало волну критики, в том числе со стороны его собственного промоутера Фрэнка Уоррена, который публично выразил разочарование действиями своего подопечного.

"Казахский стиль" не остался в стороне и встал на защиту оппонента, жестко раскритиковав поведение промоутеров и призвав болельщиков прекратить травлю.

"Драться бойцу или нет – это исключительно его личный выбор. Я считаю, что промоутер должен уважать такое решение. Я категорически против того, чтобы промоутеры публично или в интервью критиковали своих бойцов", – заявил Жанибек Алимханулы.

Кроме того, Алимханулы подчеркнул, что между ними нет никакого страха или личной вражды.

"Хамза Шираз – мой брат. Я глубоко его уважаю! Он меня не боится и никуда от меня не бежал. Он принял решение, исходя из собственных планов. У него свои цели! Он мой брат, и я прошу всех прекратить говорить, будто он сбежал от боя со мной. Он отличный боец, и я отношусь к нему с огромным уважением!" – резюмировал казахстанский боксер.

Ранее Алимханулы обратился к "Канело".

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Канат Болысбек
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