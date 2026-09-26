Ракетка из Филиппин обошла Рыбакину в новом голосовании WTA

Восемнадцатая ракетка мира из Филиппин Александра Эала победила в номинации "Звезда харда", опередив в голосовании болельщиков казахстанки Елены Рыбакиной, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, болельщики отдали 21-летней филиппинке 78% голосов.

В этом сезоне Эала завоевала свой дебютный титул на турнире категории WTA 500 в Вашингтоне, где в финальном матче нанесла поражение американке Джессике Пегуле.

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина заняла второе место в опросе, набрав 16% голосов, в то время как за польскую спортсменку Игу Швёнтек проголосовали 3% респондентов.

В 2026 году Елена Рыбакина впервые в карьере выиграла Открытый чемпионат США и стала первой представительницей Казахстана, возглавившей мировой рейтинг WTA.

При этом Ига Швёнтек в текущем сезоне отметилась победой на турнире WTA 1000 в Торонто.

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