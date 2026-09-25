Бублику дали сразу две игры на Кубке Лейвера и запретили подавать с руки

Через несколько часов на кортах Лондона начнется теннисный матч сборных мира и Европы. В составе первой команды числится казахстанец Александр Бублик, который в стартовый день проведет сразу два поединка, сообщает Zakon.kz.

Капитана сборной мира легендарный Андре Агасси поставил нашего игрока сначала на матч одиночного разряда против испанца Рафаэля Джодара (23:00 по казахстанскому времени).

А затем Бублик в паре с американцем Тейлором Фритцем будут соперничать с Карлосом Алькарасом (Испания) и Якубом Меншиком (Чехия).

"Мне нравится его улыбка, она действительно озаряет комнату. Не нравится его удар справа с подкруткой, но сегодня он сделал это всего дважды. Каждый игрок обладает сильными сторонами, и можно привести множество аргументов в пользу его универсальности и непредсказуемости как значительного преимущества, оружия на теннисном корте. Но есть и большой смысл в контролируемой агрессии, когда удары по телу могут навредить сопернику, и при этом вы даже не рискуете своим замахом. Где-то посередине этого баланса находится его ответ". Андре Агасси

Тот факт, что Агасси включил Бублика в состав команды на первый день турнира как в одиночном, так и в парном разряде, лишь подтверждает веру восьмикратного чемпиона турниров "Большого шлема" в своего нового подопечного, которому также будут помогать Алекс де Минор, Франсиско Черундоло, Лернер Тиен и Брэндон Накашима.

Александр известен фанатам своей нестандартной игрой: его подачи снизу, порой коварные диалоги на корте и зрелищность чаще всего запоминаются зрителям.

Но в Лондоне эти вещи он не сможет делать, так как ему намекнули, что приколы и шутки здесь неуместны.

"Я подписал с Пэтом и Андре определенные документы, запрещающие подавать снизу и улыбаться после розыгрышей, так что для меня здесь действуют очень строгие правила. Приехал сюда, чтобы показать хороший теннис и немного посмеяться. Как сказал Тейлор в нашем групповом чате, я тот, кто любит подшучивать, поэтому я просто пообщаюсь с командой Европы на случай, если что-то пойдет не так". Александр Бублик

Первый игровой день Кубка Лейвера-2026 начнется двумя матчами дневной сессии, где сразятся Каспер Рууд (Норвегия) и Франческо Черундоло (Аргентина), а затем на корт выйдут Якуб Меншик и Брендон Накашима (США).