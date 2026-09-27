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Спорт

Ясмина Токсанбаева взяла для Казахстана девятое "золото" Азиады

Ясмина Токсанбаева, Азиада, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2026 08:45 Фото: НОК РК
В японской префектуре Айти и городе Нагоя начался очередной соревновательный день XX летних Азиатских игр. Ясмина Токсанбаева выиграла марафон по спортивной ходьбе на дистанции 42,195 км на Азиаде, сообщает Zakon.kz.

По данным НОК РК, казахстанская спортсменка показала результат 3:22:22 и завоевала золотую медаль. Второе и третье места заняли представительницы Китая.

  1. Ясмина Токсанбаева – 3:22:22.
  2. Данцзин Цюйцзун – 3:26:09.
  3. Ли Ма – 3:32:26.

Это девятая золотая медаль в копилке Казахстана на этих Азиатских играх.

В соревнованиях по легкой атлетике казахстанские спортсмены также завоевали 1 серебряную и 2 бронзовые медали. XX летние Азиатские игры в японском регионе Айти и городе Нагоя продлятся до 4 октября.

Ранее мы публиковали расписание Азиады-2026: кто из казахстанцев выступит 27 сентября.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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