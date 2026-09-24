#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
445.65
508.71
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
445.65
508.71
5.3
Спорт

Опубликовано видео первой победы казахстанских боксеров на ринге Азиады-2026

Бокс Победа Азиада, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 10:59 Фото: Instagram/boxingkazakhstan
24 сентября на XX летних Азиатских играх, которые проходят в префектуре Аичи и городе Нагоя (Япония), стартовал второй соревновательный день по боксу, где первым на ринг вышел казахстанец Торехан Сабырхан, сообщает Zakon.kz.

Наш чемпион мира в весовой категории до 70 кг провел свой первый поединок против представителя Катара – Мухаммеда Дбичи.

Торехан с первых минут уверенно контролировал ход встречи и одержал победу единогласным решением судей со счетом 5:0.

Чуть позже сегодня болельщики смогут увидеть в деле второго члена нашей сборной. В весовой категории до 51 кг выступит Алуа Балкыбекова.

Стоит отметить, что нынешний боксерский турнир в Японии начался неудачно для казахстанцев, – накануне потерпел поражение Сабыржан Аккалыков (80 кг).

К этому часу казахстанская дружина на Азиаде-2026 завоевала 23 медали: 8 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых. Эта коллекция позволяет нам располагаться на четвертой строчке медального зачета. Выше нас Китай – 99 (65/24/10), Япония – 74 (15/26/33) и Южная Корея – 42 (9/8/25).

Тем временем звезда "Барселоны" Ламин Ямаль рассказал о своих кумирах и целях в футболе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
Читайте также
Азиада Представление Наград
14:36, 11 августа 2026
Казахстанским атлетам представили награды Азиатских игр-2026
ММА Финал Азиады-2026
10:58, 21 сентября 2026
Какое место занимает Казахстан в медальном зачете на Азиаде-2026
Казахстан отправит 30 легкоатлетов на Азиаду-2026 в Японии
23:01, 12 сентября 2026
Казахстан отправит 30 легкоатлетов на Азиаду-2026 в Японии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский тяжелоатлет не вошёл в ТОП-3
11:01, Сегодня
Азиада-2026: Казахстану не удалось выиграть первую медаль в тяжёлой атлетике
Торехан Сабырхан улыбается в ринге
10:52, Сегодня
Торехан Сабырхан – о старте на Азиаде: "Я мог бы досрочно победить своего соперника"
Фото: asiangames2026.org
10:42, Сегодня
Куда ушли $2,4 млрд на Азиаду-2026: сколько стоили организация Игр, жильё и медали
Участник Азиатских игр в весе до 70 кг Шавкатжон Болтаев из Узбекистана (архивное фото)
10:39, Сегодня
Узбекский боксёр Болтаев сделал шаг к бою против Торехана Сабырхана: он в 1/4 Азиады
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: