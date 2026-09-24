Опубликовано видео первой победы казахстанских боксеров на ринге Азиады-2026

24 сентября на XX летних Азиатских играх, которые проходят в префектуре Аичи и городе Нагоя (Япония), стартовал второй соревновательный день по боксу, где первым на ринг вышел казахстанец Торехан Сабырхан, сообщает Zakon.kz.

Наш чемпион мира в весовой категории до 70 кг провел свой первый поединок против представителя Катара – Мухаммеда Дбичи.

Торехан с первых минут уверенно контролировал ход встречи и одержал победу единогласным решением судей со счетом 5:0.

Чуть позже сегодня болельщики смогут увидеть в деле второго члена нашей сборной. В весовой категории до 51 кг выступит Алуа Балкыбекова.

Стоит отметить, что нынешний боксерский турнир в Японии начался неудачно для казахстанцев, – накануне потерпел поражение Сабыржан Аккалыков (80 кг).

К этому часу казахстанская дружина на Азиаде-2026 завоевала 23 медали: 8 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых. Эта коллекция позволяет нам располагаться на четвертой строчке медального зачета. Выше нас Китай – 99 (65/24/10), Япония – 74 (15/26/33) и Южная Корея – 42 (9/8/25).

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