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Спорт

Официальный старт летних Азиатских игр ожидают в Японии

Флаг, Казахстан, Япония , фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 11:30 Фото: Министерство туризма и спорта РК
19 сентября 2026 года в японской префектуре Аичи и городе Нагоя официально стартуют летние Азиатские игры, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве туризма и спорта РК анонсировали, что церемонию открытия крупнейшего спортивного события континента можно посмотреть в прямом эфире телеканалов Qazaqstan и Qazsport с 13:55. XX летние Азиатские игры пройдут с 19 сентября по 4 октября 2026 года в префектуре Аичи и городе Нагоя (Япония). Отдельные соревнования также состоятся в Токио и Осаке, а также в префектурах Сидзуока и Гифу.

В составе национальной сборной Казахстана на XX летних Азиатских играх выступят 558 спортсменов. Казахстанские атлеты поборются за медали в 35 из 43 видов спорта, включенных в программу соревнований.

"Официальная церемония открытия Игр состоится 19 сентября на стадионе Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium. Поддержим наших спортсменов, которые будут защищать честь страны, и поболеем за сборную Казахстана вместе!" – призвали в ведомстве.

18 сентября в Японии состоялась церемония поднятия флагов стран-участниц Азиады.

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов 11 сентября 2026 года на завершающем учебно-тренировочном сборе национальной команды в Астане рассказал, сколько планируют выплачивать спортсменам за золотые медали XX летних Азиатских игр.

Семь казахстанских тхэквондистов выступят на Азиатских играх в Японии. Также Казахстан отправил 30 легкоатлетов на Азиаду-2026.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Корреспондент
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