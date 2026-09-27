"Легенда": Сатпаев публично похвалил футболиста Казахстана после матча с Англией

Нападающий из Казахстана Дастан Сатпаев публично поддержал игрока молодежной сборной Казахстана и карагандинского "Шахтера" Артема Литоша после поединка против сверстников из Англии, сообщает Zakon.kz.

Поводом для реакции стала публикация Литоша в социальных сетях. Футболист выложил кадр на фоне стадиона в Вулверхэмптоне, где состоялся матч отборочного цикла чемпионата Европы 2027 года среди молодежных команд.

Под постом 18-летний форвард, выступающий в Англии, оставил короткий комментарий.

"Легенда", – написал Дастан Сатпаев под фотографией соотечественника.

Повод для похвалы действительно оказался весомым. В поединке против мощной сборной Англии U-21 именно Литош вывел казахстанцев вперед, забив быстрый гол уже на третьей минуте встречи.

Несмотря на яркое начало, удержать преимущество нашему коллективу не удалось – игра завершилась поражением молодежки Казахстана со счетом 2:4.

Ранее тренер "Бернли" сделал заявление о Сатпаеве.