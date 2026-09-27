#Трагедия на Каспии
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+14°
$
441.88
503.61
5.24
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Трагедия на Каспии
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+14°
$
441.88
503.61
5.24
Спорт

"Легенда": Сатпаев публично похвалил футболиста Казахстана после матча с Англией

Фото: Instagram/ChelseaFc, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2026 23:30 Фото: Instagram/ChelseaFc
Нападающий из Казахстана Дастан Сатпаев публично поддержал игрока молодежной сборной Казахстана и карагандинского "Шахтера" Артема Литоша после поединка против сверстников из Англии, сообщает Zakon.kz.

Поводом для реакции стала публикация Литоша в социальных сетях. Футболист выложил кадр на фоне стадиона в Вулверхэмптоне, где состоялся матч отборочного цикла чемпионата Европы 2027 года среди молодежных команд.

Под постом 18-летний форвард, выступающий в Англии, оставил короткий комментарий.

"Легенда", – написал Дастан Сатпаев под фотографией соотечественника.
Фото: instagram/litoshoo, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2026 23:30

Фото: instagram/litoshoo

Повод для похвалы действительно оказался весомым. В поединке против мощной сборной Англии U-21 именно Литош вывел казахстанцев вперед, забив быстрый гол уже на третьей минуте встречи.

Несмотря на яркое начало, удержать преимущество нашему коллективу не удалось – игра завершилась поражением молодежки Казахстана со счетом 2:4.

Ранее тренер "Бернли" сделал заявление о Сатпаеве.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Фейк, фейки, фейковые новости, фальшивые новости, фейковая информация, фейковая рассылка
16:57, 10 октября 2025
Футболист Дастан Сатпаев предупредил о фейковом Instagram-аккаунте
Футбол Прибыл Сборную РК
14:39, 22 сентября 2026
Дастан Сатпаев встретился с коллегами по сборной Казахстана в Англии
казахстанский футболист, нападающий клуба &quot;Кайрат&quot; и сборной Казахстана Дастан Сатпаев
20:21, 21 августа 2025
Звезда "Кайрата" Дастан Сатпаев высказался о матче с "Селтиком"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский кикбоксёр с победой на чемпионате мира среди молодёжи в Италии
23:47, Сегодня
Казахстанские кикбоксёры завоевали 25 золотых медалей и выиграли чемпионат мира в Италии
Игровой эпизод в матче Номад - Сарыарка
23:16, Сегодня
"Номад" одержал восьмую победу подряд, "Арлан" и "Торпедо" разгромили своих соперников
Команда Европы с кубком Лэйвера в Лондоне
22:44, Сегодня
Команда Европы завоевала Кубок Лэйвера в Лондоне, оставив Бублика без титула
Мужская сборная Казахстана по фехтованию с золотыми медалями на Азиатских играх
22:20, Сегодня
"Сезон-2026 незабываемый!": Курбанов эмоционально прокомментировал победу на Азиаде
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: