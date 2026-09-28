"От меня так просто не избавиться": лишенная золота Азиады Ясмина Токсанбаева сделала заявление

Казахстанская легкоатлетка Ясмина Токсанбаева обратилась с заявлением к болельщикам после того, как ее дисквалифицировали и лишили золотой медали на Азиатских играх-2026 в Японии из-за несоответствия ее кроссовок техническим требованиям, сообщает Zakon.kz.

Известно, что 27 сентября 2026 года Токсанбаева финишировала первой в марафонской спортивной ходьбе на 42,195 км с результатом 3 часа 22 минуты 20 секунд.

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Однако сразу после завершения захода соперницы подали протест.

Уже 28 сентября Национальный олимпийский комитет (НОК) прокомментировал ситуацию с Токсанбаевой.

Так, в НОК уточнили, что после финиша в соответствии с правилами World Athletics была проведена обязательная проверка обуви трех призеров как среди женщин, так и среди мужчин.

"В ходе проверки техническими делегатами было зафиксировано, что модель обуви представительницы Казахстана Ясмины Токсанбаевой отсутствует в перечне моделей, одобренных World Athletics. Для дальнейшего рассмотрения были сделаны фотографии обуви казахстанской спортсменки, которые вместе с соответствующей информацией были направлены в World Athletics для получения официального заключения. До получения ответа от международной федерации церемония награждения была отложена". Пресс-служба НОК РК

Также особо отмечено, что требования World Athletics к спортивной обуви были обновлены решением Совета международной федерации от 19 марта 2026 года и вступили в силу 20 апреля 2026 года.

Соответствующая информация была направлена всем национальным федерациям-членам World Athletics. С момента вступления в силу данные правила являются обязательными к исполнению для всех участников соревнований, а их несоблюдение может привести к аннулированию результата.

"World Athletics официально подтвердил, что использованная спортсменкой модель обуви не является одобренной для использования на соревнованиях. Согласно действующим правилам Международной федерации, в таком случае результат спортсмена признается недействительным, а итоговый протокол соревнований корректируется". Пресс-служба НОК РК

Далее сказано, что на текущих Азиатских играх аналогичное правило уже применялось в отношении спортсменки из Ирана Мохитзаде, выступавшей в семиборье. После проверки было установлено, что использованная ею модель обуви также отсутствовала в перечне моделей, одобренных World Athletics. В соответствии с правилами ее результат был аннулирован. В результате корректировки итогового протокола казахстанская спортсменка Алина Чистякова, ранее занимавшая четвертое место, поднялась на третью позицию и завоевала бронзовую медаль.

"С момента возникновения данного вопроса НОК Казахстана находится в постоянном взаимодействии с World Athletics, Asian Athletics Association, Олимпийским советом Азии (ОСА) и Федерацией легкой атлетики Республики Казахстан в целях оказания необходимой поддержки казахстанской спортсменке, а также проработки вопроса о возможности подачи апелляции". Пресс-служба НОК РК

Сама же Токсанбаева на странице в Instagram поблагодарила всех неравнодушных за поддержку.

"Все по воле Всевышнего разрешится наилучшим образом! Сейчас я хочу просто сказать, что ваша поддержка безумно приятна и важна для меня, вы не даете мне сломаться в столь сложный момент! Тек ғана алға Қазақ елім. Я иду дальше, от меня так просто не избавиться". Ясмина Токсанбаева

Все равно победила! Это же не кроссовки-скороходы, как в сказке. Если я надену такие, точно не начну бегать или ходить быстрее!

Яся, ты для Казахстана чемпион, ты для всего мира чемпион, и ты еще это докажешь.

Вы умничка! Все равно вы первая!

Они просто позавидовали вам! Вы такая молодец! 42 км – это мощно! Благодарю вас за такие эмоции!

Ты большая молодец! Для нас ты чемпионка.

Это не конец. Настоящие чемпионы поднимаются еще сильнее.

Правильный настрой. Медаль можно забрать, но уже показанный результат – нет. Ты доказала себе и другим, что способна выступать на чемпионском уровне и устанавливать рекорды. Знание о собственной силе всегда остается с тобой! – продолжают писать слова поддержки многочисленные пользователи Сети.

Ясмина Токсанбаева – 21-летняя казахстанская легкоатлетка, специализирующаяся на спортивной ходьбе. Спортсменка представляет Алматы и является одной из перспективных легкоатлеток страны, заставившей говорить о себе на международной арене.

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