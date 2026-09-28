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Спорт

"От меня так просто не избавиться": лишенная золота Азиады Ясмина Токсанбаева сделала заявление

Ясмина Токсанбаева, спортсменка, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 14:47 Фото: Instagram/01yasm1na
Казахстанская легкоатлетка Ясмина Токсанбаева обратилась с заявлением к болельщикам после того, как ее дисквалифицировали и лишили золотой медали на Азиатских играх-2026 в Японии из-за несоответствия ее кроссовок техническим требованиям, сообщает Zakon.kz.

Известно, что 27 сентября 2026 года Токсанбаева финишировала первой в марафонской спортивной ходьбе на 42,195 км с результатом 3 часа 22 минуты 20 секунд.

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, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 14:47
Ясмина Токсанбаева взяла для Казахстана девятое "золото" Азиады

Однако сразу после завершения захода соперницы подали протест.

Уже 28 сентября Национальный олимпийский комитет (НОК) прокомментировал ситуацию с Токсанбаевой.

Так, в НОК уточнили, что после финиша в соответствии с правилами World Athletics была проведена обязательная проверка обуви трех призеров как среди женщин, так и среди мужчин.

"В ходе проверки техническими делегатами было зафиксировано, что модель обуви представительницы Казахстана Ясмины Токсанбаевой отсутствует в перечне моделей, одобренных World Athletics. Для дальнейшего рассмотрения были сделаны фотографии обуви казахстанской спортсменки, которые вместе с соответствующей информацией были направлены в World Athletics для получения официального заключения. До получения ответа от международной федерации церемония награждения была отложена".Пресс-служба НОК РК

Также особо отмечено, что требования World Athletics к спортивной обуви были обновлены решением Совета международной федерации от 19 марта 2026 года и вступили в силу 20 апреля 2026 года.

Соответствующая информация была направлена всем национальным федерациям-членам World Athletics. С момента вступления в силу данные правила являются обязательными к исполнению для всех участников соревнований, а их несоблюдение может привести к аннулированию результата.

"World Athletics официально подтвердил, что использованная спортсменкой модель обуви не является одобренной для использования на соревнованиях. Согласно действующим правилам Международной федерации, в таком случае результат спортсмена признается недействительным, а итоговый протокол соревнований корректируется".Пресс-служба НОК РК

Далее сказано, что на текущих Азиатских играх аналогичное правило уже применялось в отношении спортсменки из Ирана Мохитзаде, выступавшей в семиборье. После проверки было установлено, что использованная ею модель обуви также отсутствовала в перечне моделей, одобренных World Athletics. В соответствии с правилами ее результат был аннулирован. В результате корректировки итогового протокола казахстанская спортсменка Алина Чистякова, ранее занимавшая четвертое место, поднялась на третью позицию и завоевала бронзовую медаль.

"С момента возникновения данного вопроса НОК Казахстана находится в постоянном взаимодействии с World Athletics, Asian Athletics Association, Олимпийским советом Азии (ОСА) и Федерацией легкой атлетики Республики Казахстан в целях оказания необходимой поддержки казахстанской спортсменке, а также проработки вопроса о возможности подачи апелляции".Пресс-служба НОК РК

Сама же Токсанбаева на странице в Instagram поблагодарила всех неравнодушных за поддержку.

"Все по воле Всевышнего разрешится наилучшим образом! Сейчас я хочу просто сказать, что ваша поддержка безумно приятна и важна для меня, вы не даете мне сломаться в столь сложный момент! Тек ғана алға Қазақ елім. Я иду дальше, от меня так просто не избавиться".Ясмина Токсанбаева
  • Все равно победила! Это же не кроссовки-скороходы, как в сказке. Если я надену такие, точно не начну бегать или ходить быстрее!
  • Яся, ты для Казахстана чемпион, ты для всего мира чемпион, и ты еще это докажешь.
  • Вы умничка! Все равно вы первая!
  • Они просто позавидовали вам! Вы такая молодец! 42 км – это мощно! Благодарю вас за такие эмоции!
  • Ты большая молодец! Для нас ты чемпионка.
  • Это не конец. Настоящие чемпионы поднимаются еще сильнее.
  • Правильный настрой. Медаль можно забрать, но уже показанный результат – нет. Ты доказала себе и другим, что способна выступать на чемпионском уровне и устанавливать рекорды. Знание о собственной силе всегда остается с тобой! – продолжают писать слова поддержки многочисленные пользователи Сети.

Ясмина Токсанбаева – 21-летняя казахстанская легкоатлетка, специализирующаяся на спортивной ходьбе. Спортсменка представляет Алматы и является одной из перспективных легкоатлеток страны, заставившей говорить о себе на международной арене.

Главные достижения:

  • Золото Азиады-2026 (аннулировано): Финишировала первой на марафонской дистанции (42 км) на Летних Азиатских играх в Японии с результатом 3:22:20.
  • Серебро Чемпионата Азии (март 2026): 2-е место на полумарафонской дистанции в Номи (Япония) с результатом 1:37:17.
  • Бронза Молодежного чемпионата Азии (июль 2026): 3-е место на дистанции 20 км в Ордосе (Китай) с результатом 1:41:26.
  • Бронза Чемпионата Азии (2025): 3-е место на дистанции 20 км в Куми (Южная Корея). Принесла Казахстану первую медаль в этой дисциплине за 16 лет с результатом 1:32:22.
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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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