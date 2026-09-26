Казахстан на Азиаде-2026: итоги шестого дня

25 сентября 2026 года на Азиатских играх-2026 в Японии завершился шестой соревновательный день. Сборная Казахстана завоевала пять бронзовых медалей, сообщает Zakon.kz.

В Национальном Олимпийском Комитете сообщи, что одну из наград Казахстану принесла Алина Чистякова. В семиборье казахстанская легкоатлетка по итогам семи дисциплин набрала 5 568 очков и заняла третье место.

В легкой атлетике Казахстан также оказался на третьем месте. Бронзовую медаль завоевала Полина Иванова. В финале прыжков с шестом представительница Казахстана преодолела высоту 4,15 метра и разделила третье место с Бараникой Элангован из Индии. Анна Черкашина с результатом 4,00 метра заняла седьмое место.

В пулевой стрельбе на пьедестал поднялся Ислам Сатпаев. Казахстанец вышел в финал соревнований в стрельбе из винтовки из трех положений с дистанции 50 метров и набрал 348,3 балла, заняв третье место, а в командном зачете Казахстан стал пятым.

Женская сборная Казахстана по фехтованию на шпагах тоже стала обладателем бронзовой медали. В четвертьфинале София Николайчук, Ирина Бакалдина, Дарья Самоделкина и Владислава Андреева победили команду Гонконга со счетом 45:35. В полуфинале Казахстан уступил Китаю – 21:45 и завершил командный турнир на третьем месте.

Еще одна награда была завоевана в гребле на байдарках и каноэ. Ольга Шмелева, Стэлла Суханова, Татьяна Токарницкая и Эвелина Костенко стали третьими в байдарке-четверке на дистанции 500 метров. Казахстанский экипаж показал результат 1:37.005. Победил Китай, второе место занял Узбекистан. Бекарыс Раматулла и Дмитрий Холмогоров заняли четвертое место в байдарке-двойке на дистанции 500 метров, показав 1:35.365. Мария Бровкова и Ульяна Киселева также стали четвертыми в каноэ-двойке на 500 метров с результатом 1:58.689.

В спортивной гимнастике Милад Карими в финале упражнений на перекладине получил 13,666 балла и занял четвертое место. Днем ранее Карими завоевал серебряную медаль в вольных упражнениях.

В маунтинбайке Денис Сергиенко вошёл в пятерку лучших в мужском кросс-кантри. Казахстанец финишировал пятым с результатом 1:26:25. Евгений Федоров занял 13-е место. В тяжелой атлетике Екатерина Алякина выступила в весовой категории до 57 килограммов и заняла пятое место. В сумме двоеборья казахстанка набрала 195 килограммов.

Пловчиха Софья Сподаренко вышла в финал на 50 метров баттерфляем и завершила его на шестой позиции с результатом 26,49 секунды. Айбат Мырзамуратов стал десятым на 50 метров брассом.

В игровых видах спорта Мерей Кожахмет и Лаура Кабулбекова завершили групповой этап пляжного волейбола без поражений, обыграв представительниц Филиппин со счетом 2:1. Женская сборная Казахстана по хоккею на траве сыграла вничью с Бангладеш – 3:3 и набрала первое очко на турнире.В боксе Назым Кызайбай завершила выступление в первом поединке, уступив Чжао Сюань из Китая решением судей 1:4. Оразбек Асылкулов также выбыл в 1/8 финала после поражения от представителя Южной Кореи – 1:4.

После шести соревновательных дней в активе сборной Казахстана 30 медалей: восемь золотых, восемь серебряных и 14 бронзовых. В общекомандном зачете Казахстан занимает четвертое место.

При этом Узбекистан догоняет Казахстан в медальном зачете Азиады-2026.