Казахстан завоевал пятое "золото" на Азиатских Играх в Японии

22 сентября 2026 года в копилку сборной Казахстана на Азиаде-2026 в Японии поступила пятая медаль высшего достоинства, которую добыл представитель ММА Еркингали Буркиталин, сообщает Zakon.kz.

Болельщики смогли увидеть яркие моменты выступления казахстанского файтера в спортивном центре Инаэ в городе Нагоя, где сейчас проходят финальные поединки по смешанным единоборствам (ММА).

Наш соотечественник Еркингали Буркиталин в финале весовой категории до 77 кг встретился с представителем Бахрейна Мухаммедом Набиевым и одержал уверенную победу со счетом 3:0.

Тем самым Еркингали заработал для своей страны пятую золотую медаль на текущих состязаниях

XX летние Азиатские игры продлятся до 4 октября. В составе национальной сборной Казахстана участвуют 558 спортсменов, которые сражаются за призы в 35 видах спорта.

В медальном зачете наши атлеты на данный час располагаются на четвертой строчке с активом пять золотых, одна серебряная и четыре бронзовые награды.