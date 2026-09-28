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Спорт

Гауфф объяснила две победы Рыбакиной на больших турнирах в этом году

Елена Рыбакина, теннис, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 02:31 Фото: Instagram/lenarybakina
Четвертая ракетка мира из США Кори Гауфф призналась, что не считает сенсацией победы казахстанки Елены Рыбакиной на турнирах "Большого шлема" в 2026 году, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, американская теннисистка считает, что Рыбакина всегда была игроком топ-уровня, а новые результаты стали следствием преодоления былых проблем со здоровьем.

Кори убеждена, что казахстанская спортсменка сейчас находится в своей лучшей форме и продолжит собирать трофеи.

"Мне кажется, Елена всегда была игроком топ-уровня. Полагаю, ей просто мешали травмы и, возможно, не хватало стабильности. Очевидно, были и личные обстоятельства. Думаю, сейчас все наладилось. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в этом году она выиграла два турнира "Большого шлема". Да, Елена определенно из тех, кто продолжит побеждать – благодаря своему арсеналу мощных ударов. Думаю, она сейчас как раз на пике карьеры. Надеюсь только, что больше не проиграю ей в полуфиналах – а то это уже дважды подряд случилось. Может быть, в следующий раз удача будет на моей стороне", – сказала Кори Гауфф на пресс-конференции перед стартом турнира в Пекине.

Елена Рыбакина выиграла "Уимблдон"-2022. В этом году она выиграла еще два титула "Большого шлема" – Australian Open и US Open.

Ранее стало известно, что ракетка из Филиппин обошла Рыбакину в новом голосовании WTA.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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