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Спорт

Обладатель Кубка Стэнли-2026 с поражения начал новый сезон в НХЛ

Хоккей Поражение Каролины, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 10:45 Фото: Instagram/nhl
Прошедшей ночью в Национальный хоккейной лиге стартовал регулярный чемпионат сезона 2026/27. Открывали новый сезон "Каролина Харрикейнз" и "Флорида Пантерз", сообщает Zakon.kz.

Обладатель Кубка Стэнли в упорном поединке и только в овертайме уступил сопернику со счетом 0:1. Первую шайбу нового сезона забил Густав Форслинг с передачи Картера Верхэге.

В других встречах первого игрового дня чемпионата НХЛ были зафиксированы следующие результаты: "Торонто" уступил "Монреалю" (2:3), "Бостон" был сильнее "Рейнджерс" (3:0), а "Эдмонтон" в овертайме проиграл "Ванкуверу" (5:6).

Теперь после стартового поражения "Каролина" 3 октября на своем льду примет "Вашингтон", для которого это будет первый матч нового сезона.

Столичный коллектив приедет во главе со своим легендарным форвардом Александром Овечкиным. Россиянин накануне был включен в стартовую заявку на эту игру после травмы.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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