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Спорт

Овечкин включен в состав "Вашингтона" на первый матч нового сезона НХЛ

Хоккей Старт Заявка, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 11:52 Фото: Instagram/capitals
29 сентября американский хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" опубликовал состав своих игроков на первый поединок регулярного чемпионата НХЛ сезона-2026/27 против "Каролины Харрикейнз", сообщает Zakon.kz.

В окончательную заявку столичного коллектива на предстоящий матч включены 23 хоккеиста: 14 нападающих, 7 защитников и 2 вратаря.

Главный тренер "Вашингтона" Спенсер Карбери взял на гостевой поединок против обладателя Кубка Стэнли и звездного российского форварда Александра Овечкина.

41-летний капитан "Вашингтона" пропустил все три предсезонных матча своей команды. Сейчас Овечкин готовится стартовать в 22-м сезоне НХЛ.

В его отсутствие "Кэпиталз" сыграл три контрольных встречи – две выиграл и одну проиграл.

Стартовый матч чемпионата НХЛ против "Каролины" команда Овечкина проведет 3 октября.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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