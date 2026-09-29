Овечкин включен в состав "Вашингтона" на первый матч нового сезона НХЛ

29 сентября американский хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" опубликовал состав своих игроков на первый поединок регулярного чемпионата НХЛ сезона-2026/27 против "Каролины Харрикейнз", сообщает Zakon.kz.

В окончательную заявку столичного коллектива на предстоящий матч включены 23 хоккеиста: 14 нападающих, 7 защитников и 2 вратаря.

Главный тренер "Вашингтона" Спенсер Карбери взял на гостевой поединок против обладателя Кубка Стэнли и звездного российского форварда Александра Овечкина.

41-летний капитан "Вашингтона" пропустил все три предсезонных матча своей команды. Сейчас Овечкин готовится стартовать в 22-м сезоне НХЛ.

В его отсутствие "Кэпиталз" сыграл три контрольных встречи – две выиграл и одну проиграл.

Стартовый матч чемпионата НХЛ против "Каролины" команда Овечкина проведет 3 октября.