В Болгарии застрелили президента и владельца футбольного клуба "Ботев"

Один из самых старейших футбольных клубов Болгарии, двукратный чемпион этой страны понес большую утрату. Минувшей ночью был убит президент этой команды Илиян Филипов, сообщает Zakon.kz.

Убийство произошло во дворе дома бизнесмена, когда он возвращался после матча своей команды.

По сведениям правоохранителей, Филипов застрелен одним выстрелом в голову. Сейчас полиция занимается расследованием этого дела и ищет преступника.

В самом клубе уже подтвердили новость и высказали соболезнования близким погибшего.

"Ботев" – болгарский футбольный клуб из города Пловдив, основан 12 марта 1912 года. За все время своего существования "канарейки" два раза становились чемпионами своей страны.

Домашние матчи проводит на стадионе "Стадион Ботев", общей вместимостью 18 000 зрителей. Действующий участник высшего футбольного дивизиона чемпионата Болгарии.

Клуб назван в честь национального героя Болгарии, поэта и революционера Христо Ботева.