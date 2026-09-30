#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
439.37
498.6
5.22
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
439.37
498.6
5.22
Спорт

В Болгарии застрелили президента и владельца футбольного клуба "Ботев"

Футбол Убит Президент Ботева, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 16:55 Фото: Instagram/botevplovdiv
Один из самых старейших футбольных клубов Болгарии, двукратный чемпион этой страны понес большую утрату. Минувшей ночью был убит президент этой команды Илиян Филипов, сообщает Zakon.kz.

Убийство произошло во дворе дома бизнесмена, когда он возвращался после матча своей команды.

По сведениям правоохранителей, Филипов застрелен одним выстрелом в голову. Сейчас полиция занимается расследованием этого дела и ищет преступника.

В самом клубе уже подтвердили новость и высказали соболезнования близким погибшего.

"Ботев" – болгарский футбольный клуб из города Пловдив, основан 12 марта 1912 года. За все время своего существования "канарейки" два раза становились чемпионами своей страны.

Домашние матчи проводит на стадионе "Стадион Ботев", общей вместимостью 18 000 зрителей. Действующий участник высшего футбольного дивизиона чемпионата Болгарии.

Клуб назван в честь национального героя Болгарии, поэта и революционера Христо Ботева.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
Читайте также
Президент Болгарии
05:40, 25 января 2026
Президентом Болгарии впервые стала женщина
Футбол Реал Самый доходный клуб
17:08, 25 января 2024
Опубликован список самых доходных футбольных клубов мира
певец
23:12, 28 января 2024
Робби Уильямс стал президентом английского футбольного клуба
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Тамара Ульжабаева на Азиаде-2026
17:24, Сегодня
Скалолазки Казахстана не смогли выйти в финал соревнований на Азиаде-2026
Джейк Масси в матче со СКА
17:09, Сегодня
Канадский защитник "Барыса" Масси на втором месте в рейтинге игроков КХЛ
Милан Шкриниар подвёл итоги матча Словакии с Казахстаном в Лиге наций
16:57, Сегодня
Милан Шкриньяр подвёл итоги матча Словакия - Казахстан в Лиге наций УЕФА
Казахстан проиграл три полуфинала за один день в боксе на Азиатских играх - видео
16:41, Сегодня
Почему Казахстан за один день лишился сразу трёх финалистов в боксе на Азиаде - видео
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: