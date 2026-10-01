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Спорт

Лавина заживо похоронила под собой знаменитую лыжницу

Французская фрирайд-лыжница Жюльетт Вильманн , фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 08:00 Фото: Instagram/juliette_willmann
Французская фрирайд-лыжница Жюльетт Вильманн погибла на 30-м году жизни в результате схода лавины в Аргентине, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az со ссылкой на газету Le Dauphine, инцидент произошел на горе Серро-Крестон. Спортсменка скончалась на месте происшествия.

Вильманн выступала на соревнованиях по фрирайду Freeride World Qualifier (FWT). Она заняла четвертое место в общем зачете мирового тура FWT в 2021 году.

Ранее мы писали о том, что альпинист упал с высоты 213 метров и выжил.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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