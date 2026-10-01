Лавина заживо похоронила под собой знаменитую лыжницу
Фото: Instagram/juliette_willmann
Французская фрирайд-лыжница Жюльетт Вильманн погибла на 30-м году жизни в результате схода лавины в Аргентине, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Oxu.Az со ссылкой на газету Le Dauphine, инцидент произошел на горе Серро-Крестон. Спортсменка скончалась на месте происшествия.
Вильманн выступала на соревнованиях по фрирайду Freeride World Qualifier (FWT). Она заняла четвертое место в общем зачете мирового тура FWT в 2021 году.
Ранее мы писали о том, что альпинист упал с высоты 213 метров и выжил.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript