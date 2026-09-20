#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+16°
$
446.56
512.34
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+16°
$
446.56
512.34
5.3
Туризм

Альпинист упал с высоты 213 метров и выжил

Горы, альпинист, падение, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 04:30 Фото: magnific
11 сентября, сотрудники Калифорнийского дорожного патруля (CHP) спасли пострадавшего скалолаза, упавшего с высоты около 210 метров со скалы "Power Dome" в горном хребте Сьерра-Невада в Калифорнии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание People, спасательная вертолетная группа провела эвакуацию с помощью лебедки и доставила альпиниста в машину скорой помощи для оказания медицинской помощи.

Управление воздушных операций береговой охраны Калифорнийского дорожного патруля опубликовало видеозапись драматического момента в Facebook и поблагодарило партнерские организации за помощь в спасательной операции.

Гранитный утес, расположенный недалеко от водохранилища Кортрайт, находится на юго-западе горного хребта Сьерра-Невада.

По данным Калифорнийского дорожного патруля, альпинист "срочно нуждался в эвакуации и медицинской помощи", и на место происшествия прибыл вертолет H-70 со своей базы в аэропорту Пасо-Роблес на западе Калифорнии с экипажем из двух человек – пилотом и летчиком/фельдшером, который также выполняет функции оператора лебедки.

"С помощью специалиста по спасательным работам на вертолете (HRT) из офиса шерифа округа Фресно вертолет H-70 выполнил подъем пострадавшего альпиниста с помощью лебедки, после чего доставил его в ожидающую машину скорой помощи", – говорится в заявлении.

Личность и состояние альпиниста не разглашаются. Издание PEOPLE обратилось за комментариями в Береговое управление Калифорнийского дорожного патруля, но пока не получило ответа.

Ранее мы писали о том, что альпиниста, застрявшего на стене без веревки, вернули на землю с помощью двух дронов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
Читайте также
несчастный случай без летального исхода
21:01, 17 сентября 2026
Сорвался со скалы и выжил: скалолаза спасли после падения с 200 метров
США
04:37, 29 апреля 2024
Мужчина летел на мотопараплане и упал с высоты 30 метров
Горы, камни, вулкан, дым
05:59, 05 октября 2025
Альпинисты упали в вулкан на Камчатке: есть выжившие
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Диего Пачеко после очередной победы на профи-ринге
04:50, 21 сентября 2026
Диего Пачеко сорвал потенциальный бой против Жанибека Алимханулы за титул WBO
Даниил Донченко после победы в своём последнем бою в UFC
04:19, 21 сентября 2026
"Два года назад он бы победил": Донченко оценил шансы Рахмонова в бою с Махачевым
Игроки молодежной сборной Казахстана в аэропорту Лондона
03:48, 21 сентября 2026
Молодёжная сборная Казахстана по футболу прибыла в Англию на матч отбора Евро-2027
Пэдди Пимблетт на премьере второго сезона сериала Гангстерленд
03:20, 21 сентября 2026
"Я бы разбил ему лицо": Пимблетт раскритиковал Царукяна после нокаута на UFC 331
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: