Альпинист упал с высоты 213 метров и выжил

11 сентября, сотрудники Калифорнийского дорожного патруля (CHP) спасли пострадавшего скалолаза, упавшего с высоты около 210 метров со скалы "Power Dome" в горном хребте Сьерра-Невада в Калифорнии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание People, спасательная вертолетная группа провела эвакуацию с помощью лебедки и доставила альпиниста в машину скорой помощи для оказания медицинской помощи.

Управление воздушных операций береговой охраны Калифорнийского дорожного патруля опубликовало видеозапись драматического момента в Facebook и поблагодарило партнерские организации за помощь в спасательной операции.

Гранитный утес, расположенный недалеко от водохранилища Кортрайт, находится на юго-западе горного хребта Сьерра-Невада.

По данным Калифорнийского дорожного патруля, альпинист "срочно нуждался в эвакуации и медицинской помощи", и на место происшествия прибыл вертолет H-70 со своей базы в аэропорту Пасо-Роблес на западе Калифорнии с экипажем из двух человек – пилотом и летчиком/фельдшером, который также выполняет функции оператора лебедки.

"С помощью специалиста по спасательным работам на вертолете (HRT) из офиса шерифа округа Фресно вертолет H-70 выполнил подъем пострадавшего альпиниста с помощью лебедки, после чего доставил его в ожидающую машину скорой помощи", – говорится в заявлении.

Личность и состояние альпиниста не разглашаются. Издание PEOPLE обратилось за комментариями в Береговое управление Калифорнийского дорожного патруля, но пока не получило ответа.

Ранее мы писали о том, что альпиниста, застрявшего на стене без веревки, вернули на землю с помощью двух дронов.