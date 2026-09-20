Альпинист упал с высоты 213 метров и выжил
Как пишет издание People, спасательная вертолетная группа провела эвакуацию с помощью лебедки и доставила альпиниста в машину скорой помощи для оказания медицинской помощи.
Управление воздушных операций береговой охраны Калифорнийского дорожного патруля опубликовало видеозапись драматического момента в Facebook и поблагодарило партнерские организации за помощь в спасательной операции.
Гранитный утес, расположенный недалеко от водохранилища Кортрайт, находится на юго-западе горного хребта Сьерра-Невада.
По данным Калифорнийского дорожного патруля, альпинист "срочно нуждался в эвакуации и медицинской помощи", и на место происшествия прибыл вертолет H-70 со своей базы в аэропорту Пасо-Роблес на западе Калифорнии с экипажем из двух человек – пилотом и летчиком/фельдшером, который также выполняет функции оператора лебедки.
"С помощью специалиста по спасательным работам на вертолете (HRT) из офиса шерифа округа Фресно вертолет H-70 выполнил подъем пострадавшего альпиниста с помощью лебедки, после чего доставил его в ожидающую машину скорой помощи", – говорится в заявлении.
Личность и состояние альпиниста не разглашаются. Издание PEOPLE обратилось за комментариями в Береговое управление Калифорнийского дорожного патруля, но пока не получило ответа.
Ранее мы писали о том, что альпиниста, застрявшего на стене без веревки, вернули на землю с помощью двух дронов.