Роналду выступил с заявлением по поводу скандального отъезда из сборной

Как уже известно, минувшей ночью расположение сборной Португалии по футболу покинул ее многолетний лидер Криштиану Роналду после разногласий с главным тренером Жорже Жезушом, сообщает Zakon.kz.

41-летний форвард на своей странице в Instagram уже подтвердил, что уехал из сборной после фраз наставника на пресс-конференции.

К тому же Криштиану Роналду объявил, что больше не планирует играть за главную команду страны – как минимум в ближайших матчах.

"После пресс-конференции Жезуша и в результате беседы с президентом португальской футбольной федерации я принял решение покинуть расположение сборной. Настанет время, когда расскажу всем правду о причинах, побудивших меня покинуть сборную, которой всегда посвящал всего себя. А сейчас пришло время пожелать удачи Португалии и всем моим товарищам по команде – без исключения". Криштиану Роналду

Недомолвки между нападающим "Аль-Насра" и Жорже Жезушом начались уже после недавнего матча Лиги наций УЕФА против Норвегии, где Роналду не вышел на поле.

Затем накануне главный тренер португальской дружины намекнул, что они могут обойтись и без него в игре против Дании.

Это было последней каплей терпения легендарного футболиста, который не стал никого ждать и без объяснений покинул расположение своей сборной в Дании.