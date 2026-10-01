#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
440.86
500.77
5.27
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
440.86
500.77
5.27
Спорт

Роналду выступил с заявлением по поводу скандального отъезда из сборной

Футбол Заявление Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 12:07 Фото: Instagram/Cristiano
Как уже известно, минувшей ночью расположение сборной Португалии по футболу покинул ее многолетний лидер Криштиану Роналду после разногласий с главным тренером Жорже Жезушом, сообщает Zakon.kz.

41-летний форвард на своей странице в Instagram уже подтвердил, что уехал из сборной после фраз наставника на пресс-конференции.

К тому же Криштиану Роналду объявил, что больше не планирует играть за главную команду страны – как минимум в ближайших матчах.

"После пресс-конференции Жезуша и в результате беседы с президентом португальской футбольной федерации я принял решение покинуть расположение сборной. Настанет время, когда расскажу всем правду о причинах, побудивших меня покинуть сборную, которой всегда посвящал всего себя. А сейчас пришло время пожелать удачи Португалии и всем моим товарищам по команде – без исключения". Криштиану Роналду

Недомолвки между нападающим "Аль-Насра" и Жорже Жезушом начались уже после недавнего матча Лиги наций УЕФА против Норвегии, где Роналду не вышел на поле.

Затем накануне главный тренер португальской дружины намекнул, что они могут обойтись и без него в игре против Дании.

Это было последней каплей терпения легендарного футболиста, который не стал никого ждать и без объяснений покинул расположение своей сборной в Дании.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
Читайте также
Футболист, спортсмен
04:28, 11 июля 2026
Новый наставник сборной Португалии сделал заявление о будущем Роналду
Футбол Скандал Уход Игрока
10:36, Сегодня
Роналду со скандалом покидает расположение сборной Португалии в Дании
Футбол Ограничение Игры
18:02, 15 июля 2025
Роналду получил разрешение и будет играть только в избранных матчах
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Нуржан Батырбеков делает прием
12:24, Сегодня
Казахстанец Нуржан Батырбеков уступил в бою за "золото" Азиады по джиу-джитсу
Казахстанский стрелок Никита Чирюкин провалился в финале Азиатских игр по стрельбе
12:17, Сегодня
Казахстанский стрелок Никита Чирюкин провалился в финале Азиатских игр по стрельбе
Батырбек Абдулла висит на саудите
11:49, Сегодня
Абдулла Батырбек проиграл бой за бронзовую медаль Азиады по джиу-джитсу в Японии
Ажар Асхат
11:37, Сегодня
Дзюдоистка Ажар Асхат поборется за "золото" Азиады, огорчив монголку в полуфинале
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: