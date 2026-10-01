Роналду со скандалом покидает расположение сборной Португалии в Дании

Последние футбольные слухи о разборках между Криштиану Роналду и наставником португальской сборной Жорже Жезушом подтвердились минувшей ночью, после того как 41-летний форвард покинул расположение своей команды в Дании, сообщает Zakon.kz.

Искорка назревавшего скандала разгорелась накануне, когда Жезуш на пресс-конференции перед матчем против Дании открыто высказал, что Роналду может провести предстоящую игру в запасе.

"Проведу тренировку – и если все пойдет по плану, то играть будет Гонсалу Рамуш. Я не знаю, что произойдет по ходу матча. Кто знает? Если Роналду будет нам нужен, то выйдет. Если нет, то не выйдет". Жорже Жезуш

Естественно, легендарный форвард остался недоволен подобными фразами в отношении себя, тем более что его не выпустили на замену в прошедшем матче с Норвегией.

Свою обиду Роналду выразил в виде внезапного отъезда из базы сборной Португалии. По информации некоторых инсайдеров, Криштиану ночью улетел в Мадрид на своем личном самолете.

Жезуш и глава федерации футбола Португалии Педру Проэнса в аэропорту Копенгагена пытались убедить 41-летнего футболиста передумать, но получили отказ.

Как пишет O Jogo, Роналду покинул отель сборной до того момента, когда его коллеги вернулись с тренировки.

Пока легенда мирового футбола демонстрирует свой характер, в Японии накануне казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова взяла свою вторую медаль на Азиатских играх.