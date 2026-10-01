Юлия Путинцева принесла Казахстану 32-ю "бронзу" Азиатских игр
Сегодня утром в полуфинале одиночного турнира казахстанка, которая получила здесь второй номер посева, встретилась с представительницей Китая Чжан Шуай.
Матч продолжался 1 час 23 минуты и завершился победой китайской теннисистки со счетом 6:4, 6:2.
В первой партии соперницы вели равную борьбу, однако в концовке сета Чжан Шуай удалось добиться преимущества 6:4.
Далее китаянка развила успех и завершила встречу в свою пользу 6:2.
Таким образом, Юлия Путинцева завершила выступление в одиночном разряде Азиатских игр с бронзовой медалью.
Но у Юлии есть еще шансы взять награду в парной категории, где она чуть позже сыграет с Анной Данилиной в четвертьфинале.
Кстати, нужно отметить, что в женской паре играет еще второй казахстанский дуэт – Жибек Куламбаева и Соня Жиенбаева, которые также хотят забрать призы текущих Игр.