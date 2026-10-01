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Спорт

Юлия Путинцева принесла Казахстану 32-ю "бронзу" Азиатских игр

Теннис Бронза Азиады, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 09:31 Фото: Instagram/ktf.kz
Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева завоевала бронзовую медаль на XX летних Азиатских играх-2026, которые в эти дни проходят в Аичи-Нагое (Япония), сообщает Zakon.kz.

Сегодня утром в полуфинале одиночного турнира казахстанка, которая получила здесь второй номер посева, встретилась с представительницей Китая Чжан Шуай.

Матч продолжался 1 час 23 минуты и завершился победой китайской теннисистки со счетом 6:4, 6:2.

В первой партии соперницы вели равную борьбу, однако в концовке сета Чжан Шуай удалось добиться преимущества 6:4.

Далее китаянка развила успех и завершила встречу в свою пользу 6:2.

Таким образом, Юлия Путинцева завершила выступление в одиночном разряде Азиатских игр с бронзовой медалью.

Но у Юлии есть еще шансы взять награду в парной категории, где она чуть позже сыграет с Анной Данилиной в четвертьфинале.

Кстати, нужно отметить, что в женской паре играет еще второй казахстанский дуэт – Жибек Куламбаева и Соня Жиенбаева, которые также хотят забрать призы текущих Игр.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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