#Трагедия на Каспии
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+17°
$
441.77
502.38
5.23
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Трагедия на Каспии
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+17°
$
441.77
502.38
5.23
Спорт

Зидан одержал вторую выездную победу подряд в рамках Лиги наций

Футбол Победа Бельгия, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 10:57 Фото: Instagram/equipedefrance
Минувшей ночью сборная Франции по футболу обыграла в гостях команду Бельгии в рамках второго тура группы А-1 Лиги наций УЕФА со счетом 1:0, сообщает Zakon.kz.

Противостояние двух грандов мирового футбола прошло на стадионе имени Короля Бодуэна в Брюсселе.

Единственный и победный гол в составе французской дружины на 88-й минуте матча забил Майкл Олисе с передачи Райана Шерки.

Оба футболиста вышли на замену за 11 минут до этой голевой ситуации и принесли успех своей сборной.

А для нового наставника "синих" – легендарного Зинедина Зидана, это вторая подряд победа на посту главного тренера французского коллектива, и, что надо отметить, обе были одержаны в выездных поединках.

В итоге Франция с багажом в шесть очков располагается на первой строчке в квартете А-1. Дальше идут Бельгия и Италия, у них по три балла. Последнюю позицию замыкает Турция (0).

"Очень доволен, хотим доминировать во владении мячом и действительно сделали на этом акцент. У нас много качества и уверенности, игроки отдают так много взамен. Они показали, на что способны. Дебютанты тоже хорошо проявили себя в первом выходе. Я счастлив – думаю, мы были очень хороши против прекрасной сборной Бельгии. Были смелы и не боялись идти на половину поля соперника, даже если во втором тайме немного сбавили темп. Доминировали по ходу матча и полностью это заслужили". Зинедин Зидан

Теперь 2 октября в третьем туре группового этапа Лиги наций Бельгия сыграет с Турцией, а Франция примет Италию.

Между тем в Лондоне финишировали матчи Кубка Лэйвера-2026 с участием казахстанского теннисиста Александра Бублика.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
Читайте также
Футбол Победа Норвегия
10:10, 28 сентября 2026
Португалия без Роналду одержала вторую подряд победу в Лиге наций
Футбол Победа Турции
10:15, Сегодня
Италия разгромила на выезде Турцию в рамках игр Лиги наций УЕФА
Футбол Дебют Турция
13:57, 25 сентября 2026
Стала известна схема игры Зидана в дебютной игре Лиги наций против Турции
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Жахонгир Зокиров после победы в четвертьфинале Азиады-2026
11:43, Сегодня
Узбекский боксёр Зокиров с досрочной победой пробился в финал Азиады
Теннисист Александр Шевченко празднует успех
11:34, Сегодня
Теннисист Александр Шевченко вышел в третий круг Азиатских игр в Японии
Айбек Оралбай на чемпионате Азии по боксу-2026
11:34, Сегодня
Live: Расписание и результаты боёв казахстанских боксёров на Азиаде
Айбек Оралбай (в красном) атакует Мырзакира Кошалиева из Кыргызстана в четвертьфинале Азиады
11:29, Сегодня
Айбек Оралбай оформил разгром с нокдауном и вышел в финал Азиады
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: