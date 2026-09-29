Зидан одержал вторую выездную победу подряд в рамках Лиги наций

Минувшей ночью сборная Франции по футболу обыграла в гостях команду Бельгии в рамках второго тура группы А-1 Лиги наций УЕФА со счетом 1:0, сообщает Zakon.kz.

Противостояние двух грандов мирового футбола прошло на стадионе имени Короля Бодуэна в Брюсселе.

Единственный и победный гол в составе французской дружины на 88-й минуте матча забил Майкл Олисе с передачи Райана Шерки.

Оба футболиста вышли на замену за 11 минут до этой голевой ситуации и принесли успех своей сборной.

А для нового наставника "синих" – легендарного Зинедина Зидана, это вторая подряд победа на посту главного тренера французского коллектива, и, что надо отметить, обе были одержаны в выездных поединках.

В итоге Франция с багажом в шесть очков располагается на первой строчке в квартете А-1. Дальше идут Бельгия и Италия, у них по три балла. Последнюю позицию замыкает Турция (0).

"Очень доволен, хотим доминировать во владении мячом и действительно сделали на этом акцент. У нас много качества и уверенности, игроки отдают так много взамен. Они показали, на что способны. Дебютанты тоже хорошо проявили себя в первом выходе. Я счастлив – думаю, мы были очень хороши против прекрасной сборной Бельгии. Были смелы и не боялись идти на половину поля соперника, даже если во втором тайме немного сбавили темп. Доминировали по ходу матча и полностью это заслужили". Зинедин Зидан

Теперь 2 октября в третьем туре группового этапа Лиги наций Бельгия сыграет с Турцией, а Франция примет Италию.

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