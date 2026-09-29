Зидан одержал вторую выездную победу подряд в рамках Лиги наций
Противостояние двух грандов мирового футбола прошло на стадионе имени Короля Бодуэна в Брюсселе.
Единственный и победный гол в составе французской дружины на 88-й минуте матча забил Майкл Олисе с передачи Райана Шерки.
Оба футболиста вышли на замену за 11 минут до этой голевой ситуации и принесли успех своей сборной.
А для нового наставника "синих" – легендарного Зинедина Зидана, это вторая подряд победа на посту главного тренера французского коллектива, и, что надо отметить, обе были одержаны в выездных поединках.
В итоге Франция с багажом в шесть очков располагается на первой строчке в квартете А-1. Дальше идут Бельгия и Италия, у них по три балла. Последнюю позицию замыкает Турция (0).
"Очень доволен, хотим доминировать во владении мячом и действительно сделали на этом акцент. У нас много качества и уверенности, игроки отдают так много взамен. Они показали, на что способны. Дебютанты тоже хорошо проявили себя в первом выходе. Я счастлив – думаю, мы были очень хороши против прекрасной сборной Бельгии. Были смелы и не боялись идти на половину поля соперника, даже если во втором тайме немного сбавили темп. Доминировали по ходу матча и полностью это заслужили". Зинедин Зидан
Теперь 2 октября в третьем туре группового этапа Лиги наций Бельгия сыграет с Турцией, а Франция примет Италию.
Между тем в Лондоне финишировали матчи Кубка Лэйвера-2026 с участием казахстанского теннисиста Александра Бублика.