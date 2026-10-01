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Спорт

У Роналду забрали седьмой номер и ему грозит дисквалификация в сборной

Футбол Наказание Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 17:27 Фото: Instagram/portugal
Предстоящей ночью сборная Португалии по футболу на выезде проведет матч третьего тура Лиги наций УЕФА против команды Дании, где из-за последнего скандала будет отсутствовать Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.

На самовольный уход 41-летнего игрока из расположения сборной в Копенгагене тренерский штаб и федерация футбола Португалии отреагировали моментально.

Как передает пресс-служба УЕФА, в заявке на матч против датчан фигурирует фамилия форварда Рафаэля Леау под номером семь, который ранее принадлежал Роналду.

Плюс к этому капитану "Аль-Насра" за самовольный отъезд из сборной Португалии грозит наказание в виде дисквалификации на срок от одного до шести месяцев.

Вдобавок на него может быть наложен денежный штраф в размере от 500 до 1 000 евро.

Криштиану Роналду прошедшей ночью самовольно покинул расположение своей сборной из-за конфликта с тренером Жорже Жезушем.

После этого легендарный нападающий выступил со специальным заявлением.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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