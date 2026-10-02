Эксперты высказали всю правду о конфликте Роналду и Жорже Жезуша

Возникший позавчера конфликт между португальским специалистом Жорже Жезушем и футболистом Криштиану Роналду все еще не утихает. Инцидент обретает новые краски после советов и мнений различных специалистов и ветеранов футбола, сообщает Zakon.kz.

В обсуждении этого вопроса никто не стесняется – комментаторы вбрасывают массу различных подсказок и негативных фраз, как в адрес нападающего, так и в сторону 72-летнего тренера.

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Рой Кин поделился мнением о конфликте форварда Криштиану Роналду в сборной Португалии.

"Думаю, Роналду стоит забыть о сборной и сосредоточиться на достижении рубежа в 1 000 голов. Он сделал все для Португалии, а они все равно проявляют к нему неуважение. Все трофеи, что у них сейчас в кабинете, это благодаря Роналду, он сделал это возможным, они должны проявить уважение к его имени". Легенда "МЮ" Рой Кин

Известный португальский футбольный агент Пауло Барбоза назвал эту историю, с одной стороны, печальной и грустной, но с другой – также и смешной.

"Роналду обиделся и решил уехать – скорее всего, это конец его эпохи в сборной, хотя он думает, что его все равно попросят вернуться. Но это настолько громкий скандал и против футбольных правил. Наверное, он надеется, что Жезуш проиграет и будет уволен из-за плохих результатов, а новый его пригласит. Но мне кажется это маловероятным. Ребята в команде тоже устали от этих приключений с Роналду, потому что это происходит не в первый раз. Просто не все были в курсе. Печальная и грустная история для звезды, которая не понимает, что ему скоро 42 и он не имеет права решать, кто играет за сборную". Пауло Барбоза

В свою очередь наставник бельгийской сборной Марк Ван Боммел поддержал Роналду и заступился за футболиста.

"Если обещаешь выпустить игрока, то должен сдержать слово. Я никогда никому не обещал, что он сыграет, потому что никогда не знаешь, что может произойти. Нужно всегда оставлять себе варианты, даже если говоришь футболисту, что у него хорошие шансы выйти на поле". Главный тренер сборной Бельгии Марк ван Боммель

Легендарный французский футболист Тьери Анри не остался в стороне и также высказался о скандале вокруг Криштиану Роналду.

"У нас во Франции есть свои проблемы. Роналду – легенда, тут и говорить нечего. То, что он сделал для футбола, – это нечто невероятное. Мы все отмечали его старания на мундиале. Скорее всего, это его последний турнир, если все закончится вот так. Что мне нравится в Роналду, так это его характер, то, как он живет и дышит футболом, его одержимость футболом, рекордами, стремлением быть лучшим, его физическая форма, которая сейчас лучше, чем в начале карьеры. Это невероятно. Без этой одержимости мы бы не знали этого игрока. С ним мы пережили невероятные моменты". Тьери Анри

Журналист Даниэль Риоло раскритиковал поступок Роналду и отметил, что происходящее напоминает кино.

"Это просто безумие, уму непостижимо – как этот парень умудряется так бездарно все испортить под занавес карьеры. Я подозревал и был уверен, что все так и закончится. Роналду покинул планету Земля еще несколько лет назад и живет в другом мире. Совершенно очевидно, что партнерам по команде уже трудно с ним взаимодействовать, он больше не человек в привычном нам понимании. Он возомнил себя кем-то другим – сверхчеловеком или даже не знаю кем". Даниель Риоло

Легендарный российский футболист Александр Мостовой тоже встал на сторону капитана "Аль-Насра".

"Наши истории немного похожи, но все-таки детали имеют значение. Роналду сам покинул сборную, а меня просто убрали. Поэтому сравнивать эти две истории будет чуть некорректно, хотя общее в них что-то есть. Но здесь я полностью на стороне Роналду, он имеет право на это. За 20 лет он сделал больше для Португалии, чем кто-либо другой. Он сделал эту страну футбольной державой. А что сделал Жезуш? Он вообще не прав в этой ситуации, нельзя обращаться так с футбольными людьми. Великими людьми". Александр Мостовой

Роналду сыграл за сборную Португалии 234 матча, где забил 146 голов и стал чемпионом Европы в 2016 году, плюс дважды выиграл Лигу наций УЕФА.

В ночь на 1 октября 41-летний нападающий скандально покинул расположение своей команды перед матчем с Данией.

Форвард накануне принял решение завершить карьеру в сборной из-за конфликта с главным тренером Жорже Жезушем.