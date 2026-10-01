Наставник португальской сборной Жезуш жестко ответил на претензии Роналду

Скандальная история с отъездом из расположения португальской сборной ее главной звезды Криштиану Роналду набирает все новые обороты. По поводу данной неприятной ситуации сразу же высказался один из основных ее зачинателей – Жорже Жезус, сообщает Zakon.kz.

Главный тренер португальского коллектива не стал ничего скрывать и открыто поделился своим мнением о происходящих событиях, которые непосредственно связаны с Криштиану Роналду.

На пресс-конференции перед матчем с Данией 72-летний специалист раскрыл причину разборок с форвардом.

"У меня нет никаких проблем с тем, что возникают скандалы, – за свою карьеру я пережил их много. Но не стоит из этого делать проблему. Я сказал Роналду, что он не будет играть в двух матчах. А во время матча я подумал, что, возможно, он мне понадобится и отправил его на разминку, но затем не выпустил его на поле, – на то были причины. Если ты разминаешься, это не гарантия, что ты выйдешь, хоть ты Пеле или Марадона. Правила для всех одинаковы". Жорже Жезуш

Жезуш не понимает недовольства Криштиану, ведь тот ранее предупредил тренера о возможности принимать решения самостоятельно, не взирая на обстоятельства.

"Что происходит: он сам сказал принимать решение мне самому, могу обещать что угодно. Я тренер. Вам это, наверное, слишком сложно понять. Сказал ему, что он не будет играть. Ни один игрок никогда не заставит меня изменить свое решение. Ни он, ни кто-либо другой в футболе. Ни один президент. Никогда, ни в коем случае". Жорже Жезуш

Несколько часов назад португальская федерация футбола распространила официальное заявление по поводу отъезда Роналду из сборной.

"Криштиану Роналду покинул расположение национальной команды в Копенгагене. Подготовка к матчам против Дании и Норвегии, последний из которых состоится на стадионе "Драгау", продолжится по запланированному графику с участием остальных 24 вызванных игроков. Вся команда сохраняет полную концентрацию на предстоящих матчах сборной Португалии и выполнении поставленных задач". Заявление FPF

Как уже известно, минувшей ночью Криштиану Роналду самовольно покинул расположение сборной Португалии после фраз Жезуша.

А потом форвард сделал заявление по поводу своего поступка.