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Спорт

Тяжеловес Айбек Оралбай стал чемпионом Азиатских игр-2026 по боксу

Бокс Финал Азиады, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 15:15 Фото: Instagram/boxingkazakhstan
2 октября капитан сборной Казахстана по боксу Айбек Оралбай стал победителем XX летних Азиатских игр в Аичи-Нагое (Япония) и положил в нашу копилку 11-ю медаль высшего достоинства, сообщает Zakon.kz.

В финальном поединке Азиады-2026 казахстанский боксер (+90 кг) сразился с представителем Узбекистана Жахонгиром Зокировым и по итогам трех раундов был сильнее своего оппонента.

Таким образом, это второе "золото" нашей боксерской сборной на нынешних Азиатских играх. В дневной сессии чемпионом этих соревнований стал Торехан Сабырхан.

В финале весовой категории до 70 кг Торехан Сабырхан со счетом 5:0 победил спортсмена из Иордании Зейада Ишаиша.

А всего наши боксеры на этом турнире взяли пять наград, три из которых – бронзового отлива. На третье место пьедестала почета поднялись Наталья Богданова, Алуа Балкыбекова и Махмуд Сабырхан.

XX летние Азиатские игры в Аичи-Нагое продлятся до 4 октября.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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