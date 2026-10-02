Игроки сборной Португалии оценили конфликт Роналду и свою победу без него

Сборная Португалии по футболу минувшей ночью одержала третью подряд победу в новом сезоне Лиги наций УЕФА, переиграв на выезде команду Дании (4:2). Этот успех пришел к ним на фоне скандала тренера Жорже Жезуша и форварда Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.

Данная неприятная ситуация, конечно же, влияет на игроков португальской дружины, но они как истинные профессионалы своего дела не стали отвлекаться и доказали мастерством на поле.

"Мы стараемся не вмешиваться в эту историю и сосредоточились на матче, в итоге провели невероятную игру". Витинья

Как известно, в отсутствие Роналду его игровой номер семь отдали другому нападающему сборной Португалии – Рафаэлу Леау.

"Для меня было особенно важно носить футболку с номером семь, потому что Криштиану мой кумир с детства. Мои дети тоже родились седьмого числа, поэтому я очень счастлив. Старался изо всех сил, чтобы достойно носить этот номер и эту футболку. Я рад нашей победе". Рафаэль Леау

Один из голов в ворота датской сборной прошедшей ночью забил джокер – Гонсалу Рамуш

"Всегда приятно забивать, приносить пользу, отдавать голевые передачи и забивать, как сегодня. Но главное эта победа. У нас в команде много классных игроков и у тренера большой выбор". Гонсалу Рамуш

Обыграв Данию, Португалия одержала третью победу в трех матчах под руководством Жорже Жезуша и с багажом в девять очков лидирует в группе А-4.

В рамках следующего тура 4 октября португальцы примут Норвегию.