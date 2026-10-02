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Спорт

Соболенко победила Рыбакину в историческом рейтинге WTA

Арина Соболенко, теннис, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2026 02:30 Фото: Instagram/arynasabalenka
Вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко победила первую ракетку из Казахстана Елену Рыбакину в историческом рейтинге WTA по проценту побед на турнирах категории WTA 1000, сообщает Zakon.kz.

Как передает Sports.kz, когда статистику обновили Соболенко поднялась на пятую строчку рейтинга с показателем 74,3% побед. На ее счету 156 выигранных матчей при 54 поражениях.

Аналогичный показатель имеет бельгийка Ким Клейстерс.

Первая ракетка мира из Казахстана занимает восьмое место с 71,8% побед (112 побед и 44 поражения). Между казахстанкой и Соболенко стоит румынка Симона Халеп с показателем 72,4%.

Соболенко операжают Серена Уильямс, Ига Швёнтек, Мария Шарапова и Эшли Барти. В рейтинг входят теннисистки, проведшие не менее 10 матчей на турнирах WTA 1000 с момента появления этой категории в 2009 году. В текущем рейтинге WTA Рыбакина занимает первое место, а Соболенко – второе.

Ранее выяснилось, что Рыбакиной может прийтись сложнее на China Open 2026, чем Соболенко.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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