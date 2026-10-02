Соболенко победила Рыбакину в историческом рейтинге WTA

Вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко победила первую ракетку из Казахстана Елену Рыбакину в историческом рейтинге WTA по проценту побед на турнирах категории WTA 1000, сообщает Zakon.kz.

Как передает Sports.kz, когда статистику обновили Соболенко поднялась на пятую строчку рейтинга с показателем 74,3% побед. На ее счету 156 выигранных матчей при 54 поражениях .

Аналогичный показатель имеет бельгийка Ким Клейстерс.

Первая ракетка мира из Казахстана занимает восьмое место с 71,8% побед (112 побед и 44 поражения). Между казахстанкой и Соболенко стоит румынка Симона Халеп с показателем 72,4%.

Соболенко операжают Серена Уильямс, Ига Швёнтек, Мария Шарапова и Эшли Барти. В рейтинг входят теннисистки, проведшие не менее 10 матчей на турнирах WTA 1000 с момента появления этой категории в 2009 году. В текущем рейтинге WTA Рыбакина занимает первое место , а Соболенко – второе.

Ранее выяснилось, что Рыбакиной может прийтись сложнее на China Open 2026, чем Соболенко.