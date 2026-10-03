Казахстанские дзюдоисты забрали "серебро" Азиады
Фото: НОК РК
Сборная Казахстана по дзюдо завоевала серебряную медаль Азиатских игр-2026, проходящих в Аичи и Нагое (Япония), сообщает Zakon.kz.
НОК РК сообщил, что казахстанская команда дошла до финала соревнований в смешанном командном турнире, где встретилась со сборной Японии.
В решающем противостоянии японские дзюдоисты одержали победу со счетом 4:0. Таким образом, сборная Казахстана заняла второе место в смешанном командном турнире.
"В составе национальной команды выступили Айдар Арапов, Гусман Кыргызбаев, Марат Байкамуров, Ажар Асхат, Аида Тойшыбекова и Меруерт Сарсенова", – уточнили в ведомстве.
Ранее пресс-служба НОК РК представила расписание выступлений казахстанских спортсменов на 3 октября. В этот день казахстанцы поборются за медали в борьбе, дзюдо, джиу-джитсу, таеквондо, художественной гимнастике, брейкинге и других видах спорта.
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