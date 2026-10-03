#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
447.73
502.98
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
447.73
502.98
5.35
Спорт

Казахстанские дзюдоисты забрали "серебро" Азиады

Дзюдоисты, Азиатские игры, сборная Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2026 15:22 Фото: НОК РК
Сборная Казахстана по дзюдо завоевала серебряную медаль Азиатских игр-2026, проходящих в Аичи и Нагое (Япония), сообщает Zakon.kz.

НОК РК сообщил, что казахстанская команда дошла до финала соревнований в смешанном командном турнире, где встретилась со сборной Японии.

В решающем противостоянии японские дзюдоисты одержали победу со счетом 4:0. Таким образом, сборная Казахстана заняла второе место в смешанном командном турнире.

"В составе национальной команды выступили Айдар Арапов, Гусман Кыргызбаев, Марат Байкамуров, Ажар Асхат, Аида Тойшыбекова и Меруерт Сарсенова", – уточнили в ведомстве.

Ранее пресс-служба НОК РК представила расписание выступлений казахстанских спортсменов на 3 октября. В этот день казахстанцы поборются за медали в борьбе, дзюдо, джиу-джитсу, таеквондо, художественной гимнастике, брейкинге и других видах спорта.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Корреспондент
Читайте также
Кирилл Проходов принёс Казахстану серебро Азиады-2026
18:25, 24 сентября 2026
Казахстанский шпажист завоевал "серебро" Азиады-2026 в Японии
Казахстанский триатлет Арлан Жанабай
08:50, 20 сентября 2026
"Отдал все силы": казахстанский триатлет завоевал "бронзу" Азиады-2026
Казахстанские баскетболистки взяли реванш после поражения от Китая
19:33, 22 сентября 2026
Казахстанские баскетболистки на Азиаде-2026 взяли реванш после поражения от Китая
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Хватит ли сил у лучшей дзюдоистки Казахстана ещё и на ЧМ после Азиады?
15:50, Сегодня
Казахстанские дзюдоисты узнали своих первых соперников на чемпионате мира в Азербайджане
Араш Йошида
15:35, Сегодня
Поражение Айтмухана не помешало казахстанским "вольникам" улучшить результат на Азиаде
Фото: asiangames2026.org
15:22, Сегодня
Регбистки из Казахстана уверенно обыграли Индию в матче за пятое место на Азиаде-2026
Нуркожа Кайпанов
15:05, Сегодня
Нуркожа Кайпанов всухую одолел борца из Индии и завоевал "бронзу" на Азиаде в Японии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: