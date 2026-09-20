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Спорт

"Отдал все силы": казахстанский триатлет завоевал "бронзу" Азиады-2026

Казахстанский триатлет Арлан Жанабай, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2026 08:50 Фото: olympic
Казахстанский триатлет Арлан Жанабай на Азиатских играх-2026 в Аичи и Нагое (Япония) завоевал бронзовую медаль, сообщает Zakon.kz.

Спортсмен сразу прокомментировал победу. Об этом 20 сентября 2026 года сообщили в Национальном Олимпийском Комитете.

"Очень рад. Планировал побороться за более высокую позицию в начале дистанции, но немного не вышло. В итоге пришлось биться за третье место с атлетом из соседнего Узбекистана. Отдал все силы. Было очень тяжело. На финише уже даже темнело в глазах, но в итоге удалось стать призером", – поделился Арлан Жанабай.

Как признался спортсмен, трасса была не совсем комфортной. Было много поворотов и разворотов.

"После велоэтапа ноги перед беговой частью уже подустали. Но мы хорошо готовились, форма отличная, поэтому результатом доволен. Конечно, хотелось бы победить, но и третьему месту очень рад. Сложнее всего дался беговой этап, особенно последние 500 метров. В остальном все прошло хорошо", – добавил триатлет.

Арлан Жанабай отметил, что соперники были серьезные и в напряженной борьбе у него получилось попасть в тройку лучших.

Сейчас у Казахстана две медали. Казахстанская велогонщица Рината Султанова завоевала первую золотую медаль на Азиатских играх. Полное расписание Азиатских игр с участием казахстанских спортсменов можно посмотреть здесь.

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Камила Салкымбаева
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