#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
447.73
502.98
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
447.73
502.98
5.35
Спорт

Казахстанская спортсменка Нилуфар Раимова завоевала "бронзу" Азиады

Нилуфар Раимова завоевала бронзовую медаль Азиатских игр в борьбе, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2026 18:51 Фото: magnific.com
Представительница сборной Казахстана по женской борьбе Нилуфар Раимова стала призером Азиатских игр, проходящих в Аичи и Нагое (Япония), сообщает Zakon.kz.

В схватке за бронзовую медаль в весовой категории до 57 кг казахстанская спортсменка одержала уверенную победу над представительницей Шри-Ланки Нетми Ахинсой Фернандо.

Таким образом, Нилуфар Раимова принесла сборной Казахстана очередную бронзовую медаль.

Отметим, ранее бронзовым призером Азиатских игр стал Нуркожа Кайпанов (до 74 кг).

Ранее сообщалось, что казахстанские дзюдоисты забрали "серебро" Азиады.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Казахстанские баскетболистки взяли реванш после поражения от Китая
19:33, 22 сентября 2026
Казахстанские баскетболистки на Азиаде-2026 взяли реванш после поражения от Китая
Дзюдоисты, Азиатские игры, сборная Казахстана
15:22, Сегодня
Казахстанские дзюдоисты забрали "серебро" Азиады
Легкая атлетика Серебро Азиады
16:25, 28 сентября 2026
Легкоатлетка Земс положила в казахстанскую копилку 45-ю медаль на Азиаде
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Семь медалей не подняли нас выше
18:34, Сегодня
Казахстан за день до окончания Азиады не покинул восьмое место, хотя выиграл семь медалей
&quot;Невероятные эмоции&quot;: сборная Казахстана по художественной гимнастике рассказал о медали
18:33, Сегодня
"Невероятные эмоции": в сборной Казахстана по художественной гимнастике рассказали о медалях
&quot;Весь минувший год я готовилась к Азиаде&quot;: Нилуфар Раимова высказалась о бронзовой медали
18:05, Сегодня
"Весь минувший год я готовилась к Азиаде": Нилуфар Раимова высказалась о бронзовой медали
&quot;Стоит дать время&quot;: &quot;Азия-Спорт&quot; дало оценку Джону ван’т Шкипу во главе сборной Казахстана
17:46, Сегодня
"Стоит дать время": "Азия-Спорт" дал оценку работе Джона ван’т Схипа в Казахстан
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: