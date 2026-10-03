Казахстанская спортсменка Нилуфар Раимова завоевала "бронзу" Азиады
Фото: magnific.com
Представительница сборной Казахстана по женской борьбе Нилуфар Раимова стала призером Азиатских игр, проходящих в Аичи и Нагое (Япония), сообщает Zakon.kz.
В схватке за бронзовую медаль в весовой категории до 57 кг казахстанская спортсменка одержала уверенную победу над представительницей Шри-Ланки Нетми Ахинсой Фернандо.
Таким образом, Нилуфар Раимова принесла сборной Казахстана очередную бронзовую медаль.
Отметим, ранее бронзовым призером Азиатских игр стал Нуркожа Кайпанов (до 74 кг).
Ранее сообщалось, что казахстанские дзюдоисты забрали "серебро" Азиады.
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