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Спорт

Казахстан завершил выступление на Азиаде: сколько медалей завоевала сборная

Спортсменки, сборная Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2026 08:30 Фото: пресс-служба НОК РК
Сборная Казахстана завершила выступление на Азиатских играх-2026 в Аичи и Нагое (Япония). Последними из представителей национальной команды на старт вышли спортсмены в конном спорте, сообщает Zakon.kz.

4 октября 2026 года состоялся второй раунд финальных соревнований в индивидуальном конкуре категории А с высотой препятствий до 1,50 метра. В Национальном Олимпийском Комитете сообщили, что Олег Соколенко на лошади Cinderella завершил соревнования на 14-м месте.

Нурила Турисбекова, выступавшая на Quibelle Van D'Abelendreef, во втором раунде не смогла завершить прохождение маршрута. Победителем стал Фалех Аладжами из Катара на Qapella. Второе место занял представитель ОАЭ Абдулла Альмхейри на Hudson de Vains, третьим стал Халед Альмобти из Саудовской Аравии на Diana du Plevau Z.

Таким образом, сборная Казахстана завершила Азиатские игры-2026 с 84 медалями: 12 золотыми, 24 серебряными и 48 бронзовыми наградами.

В предпоследний соревновательный день было завоевано семь медалей: три серебряные и четыре бронзовые.

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Камила Салкымбаева
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