Сколько медалей завоевал Казахстан за три дня до окончания Азиады-2026

В Аичи-Нагое (Япония) на ХХ летних Азиатских играх в распоряжении спортсменов осталось три соревновательных дня, где будут разыграны последние медали текущих состязаний, сообщает Zakon.kz.

Перед заключительными днями Азиады-2026 на данный час в багаже казахстанских атлетов имеется 63 награды: 9 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых.

С этим количеством медалей мы располагаемся на девятой позиции общего зачета. Призовая тройка японских соревнований выглядит по-прежнему без изменений: Китай, Япония и Южная Корея.

1 октября в копилку нашей сборной поступило семь медалей. На вторую строчку пьедестала почета Азиатских игр поднялись Нуржан Батырбеков (джиу-джитсу, 69 кг), Алмат Адилет (дзюдо, 81 кг) и Ажар Асхат (дзюдо, 70 кг).

Наградами бронзового достоинства были удостоены Юлия Путинцева (теннис), Екатерина Таранцева (гребной слалом), Жибек Кулымбетова (джиу-джитсу, 48 кг) и Эсмигуль Куюпова (дзюдо, 63 кг).

Сегодня немного огорчили члены сборной Казахстана по теннису, которые вылетели в гонке за призы в двух категориях. Мы лишены шансов в мужской одиночке и миксте.

Единственная надежда за теннисное "золото" на этом турнире осталась только у женской пары в лице Юлии Путинцевой и Анны Данилиной.

2 октября отечественные болельщики будут ждать выхода на ринг нашего боксера Айбека Оралбая, который сразится за "золото" летних Азиатских игр.