Азиатские игры-2026: полное расписание выступлений сборной Казахстана на 25 сентября
Пресс-служба НОК РК опубликовала расписание выступлений казахстанских спортсменов. Время указано по Астане. Отметим, что представленные данные могут измениться.
Вид спорта: Пляжный волейбол, женщины. Групповой этап
Кто: Мерей Кожахмет / Лаура Кабулбекова
Во сколько: 05:00
Вид спорта: Хоккей на траве, женщины. Групповой этап
Кто: Казахстан – Бангладеш
Во сколько: 05:00
Вид спорта: Бадминтон. Смешанный парный разряд, 1/16 финала
Кто: Наргиза Рахметуллаева / Махсут Таджибуллаев
Во сколько: 05:30
Вид спорта: Фехтование. Рапира, мужчины. Командные соревнования, 1/8 финала
Кто: Казахстан – Катар
Во сколько: 05:30
Вид спорта: Пулевая стрельба. Пневматический пистолет, 10 м. Смешанные команды
Кто: Валерий Рахимжан, Валерия Попелова
Во сколько: 05:45
Вид спорта: Пляжный волейбол, женщины. Групповой этап
Кто: Кристина Каримова / Екатерина Рюхова
Во сколько: 06:00
Вид спорта: Легкая атлетика. Семиборье, женщины
Кто: Алина Чистякова
Во сколько: 06:00 – прыжки в длину; 07:25 – метание копья; 16:11 – 800 м
Вид спорта: Плавание, женщины. 50 м баттерфляем, квалификация
Кто: Софья Сподаренко, София Абубакирова
Во сколько: 06:02
Вид спорта: Плавание, мужчины. 50 м брассом, квалификация
Кто: Айбат Мырзамуратов
Во сколько: 06:10
Вид спорта: Плавание, мужчины. 200 м на спине, квалификация
Кто: Александр Румынский
Во сколько: 06:28
Вид спорта: Плавание, мужчины. 400 м вольным стилем, квалификация
Кто: Фёдор Диденко
Во сколько: 06:40
Вид спорта: Пулевая стрельба. Винтовка, 50 м, три положения, мужчины. Индивидуальная квалификация и командный финал
Кто: Никита Шахторин, Ислам Сатпаев, Константин Малиновский
Во сколько: 06:45
Вид спорта: Плавание, мужчины. 200 м баттерфляем, квалификация
Кто: Максим Сказобцов
Во сколько: 06:58
Вид спорта: Маунтинбайк, мужчины. Кросс-кантри, финал
Кто: Евгений Федоров, Денис Сергиенко
Во сколько: 07:00
Вид спорта: Пляжный волейбол, мужчины. Групповой этап
Кто: Кирилл Гурин / Сергей Богату
Во сколько: 07:00
Вид спорта: Настольный теннис, мужчины. Парный разряд, 1/16 финала
Кто: Кирилл Герасименко / Алан Курмангалиев
Во сколько: 07:00
Вид спорта: Гребля на байдарках и каноэ. Байдарка-двойка, мужчины, 500 м, финал А
Кто: Бекарыс Раматулла, Дмитрий Холмогоров
Во сколько: 07:20
Вид спорта: Гребля на байдарках и каноэ. Байдарка-четвёрка, женщины, 500 м, финал А
Кто: Ольга Шмелева, Татьяна Токарницкая, Стелла Суханова, Эвелина Костенко
Во сколько: 07:40
Вид спорта: Настольный теннис, мужчины. Парный разряд, 1/16 финала
Кто: Айдос Кенжигулов / Санжар Жубанов
Во сколько: 07:45
Вид спорта: Фехтование. Шпага, женщины. Командные соревнования, четвертьфинал
Кто: Казахстан
Во сколько: 07:50
Вид спорта: Гребля на байдарках и каноэ. Каноэ-двойка, женщины, 500 м, финал А
Кто: Мария Бровкова, Ульяна Киселева
Во сколько: 08:00
Вид спорта: Настольный теннис, женщины. Одиночный разряд, 1/16 финала
Кто: Зауреш Акашева
Во сколько: 08:30
Вид спорта: Е-спорт. Pokémon Unite. Групповой этап
Кто: Казахстан – Филиппины
Во сколько: 08:50
Вид спорта: Тяжелая атлетика, женщины. До 57 кг, финал А
Кто: Екатерина Алякина
Во сколько: 09:30
Вид спорта: Пляжный волейбол, мужчины. Групповой этап
Кто: Дмитрий Яковлев/Абдулмажид Мохаммад
Во сколько: 10:00
Вид спорта: Настольный теннис, мужчины. Одиночный разряд, 1/16 финала
Кто: Алан Курмангалиев
Во сколько: 10:00
Вид спорта: Настольный теннис, мужчины. Одиночный разряд, 1/16 финала
Кто: Кирилл Герасименко – С. Танчароен (Таиланд)
Во сколько: 10:45
Вид спорта: Гандбол, женщины. Круговая система
Кто: Казахстан – Япония
Во сколько: 11:00
Вид спорта: Бокс, женщины. До 54 кг, 1/8 финала
Кто: Назым Кызайбай
Во сколько: 13:00
Вид спорта: Гандбол, мужчины. Групповой этап
Кто: Казахстан – Южная Корея
Во сколько: 13:30
Вид спорта: Бокс, мужчины. До 60 кг, 1/8 финала
Кто: Оразбек Асылкулов
Во сколько: 14:00
Вид спорта: Спортивная гимнастика, мужчины. Перекладина, финал
Кто: Милад Карими
Во сколько: 14:40
Вид спорта: Легкая атлетика, мужчины. 10 тыс. м, финал
Кто: Максим Фроловский
Во сколько: 16:32
Вид спорта: Легкая атлетика, женщины. 400 м, квалификация
Кто: Александра Залюбовская, Мария Шувалова
Во сколько: 17:15
Вид спорта: Легкая атлетика, мужчины. 400 м, квалификация
Кто: Андрей Соколов, Эльнор Мухитдинов
Во сколько: 17:51
Ранее сообщалось, что казахстанский шпажист завоевал "серебро" Азиады-2026 в Японии.