Азиатские игры-2026: полное расписание выступлений сборной Казахстана на 25 сентября

25 сентября на Азиатских играх-2026 в Аичи и Нагое (Япония) казахстанские спортсмены продолжат выступление в ряде видов спорта. В программе дня предусмотрены квалификационные раунды, матчи и финалы с участием представителей сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба НОК РК опубликовала расписание выступлений казахстанских спортсменов. Время указано по Астане. Отметим, что представленные данные могут измениться.

Вид спорта: Пляжный волейбол, женщины. Групповой этап

Кто: Мерей Кожахмет / Лаура Кабулбекова

Во сколько: 05:00

Вид спорта: Хоккей на траве, женщины. Групповой этап

Кто: Казахстан – Бангладеш

Во сколько: 05:00

Вид спорта: Бадминтон. Смешанный парный разряд, 1/16 финала

Кто: Наргиза Рахметуллаева / Махсут Таджибуллаев

Во сколько: 05:30

Вид спорта: Фехтование. Рапира, мужчины. Командные соревнования, 1/8 финала

Кто: Казахстан – Катар

Во сколько: 05:30

Вид спорта: Пулевая стрельба. Пневматический пистолет, 10 м. Смешанные команды

Кто: Валерий Рахимжан, Валерия Попелова

Во сколько: 05:45

Вид спорта: Пляжный волейбол, женщины. Групповой этап

Кто: Кристина Каримова / Екатерина Рюхова

Во сколько: 06:00

Вид спорта: Легкая атлетика. Семиборье, женщины

Кто: Алина Чистякова

Во сколько: 06:00 – прыжки в длину; 07:25 – метание копья; 16:11 – 800 м

Вид спорта: Плавание, женщины. 50 м баттерфляем, квалификация

Кто: Софья Сподаренко, София Абубакирова

Во сколько: 06:02

Вид спорта: Плавание, мужчины. 50 м брассом, квалификация

Кто: Айбат Мырзамуратов

Во сколько: 06:10

Вид спорта: Плавание, мужчины. 200 м на спине, квалификация

Кто: Александр Румынский

Во сколько: 06:28

Вид спорта: Плавание, мужчины. 400 м вольным стилем, квалификация

Кто: Фёдор Диденко

Во сколько: 06:40

Вид спорта: Пулевая стрельба. Винтовка, 50 м, три положения, мужчины. Индивидуальная квалификация и командный финал

Кто: Никита Шахторин, Ислам Сатпаев, Константин Малиновский

Во сколько: 06:45

Вид спорта: Плавание, мужчины. 200 м баттерфляем, квалификация

Кто: Максим Сказобцов

Во сколько: 06:58

Вид спорта: Маунтинбайк, мужчины. Кросс-кантри, финал

Кто: Евгений Федоров, Денис Сергиенко

Во сколько: 07:00

Вид спорта: Пляжный волейбол, мужчины. Групповой этап

Кто: Кирилл Гурин / Сергей Богату

Во сколько: 07:00

Вид спорта: Настольный теннис, мужчины. Парный разряд, 1/16 финала

Кто: Кирилл Герасименко / Алан Курмангалиев

Во сколько: 07:00

Вид спорта: Гребля на байдарках и каноэ. Байдарка-двойка, мужчины, 500 м, финал А

Кто: Бекарыс Раматулла, Дмитрий Холмогоров

Во сколько: 07:20

Вид спорта: Гребля на байдарках и каноэ. Байдарка-четвёрка, женщины, 500 м, финал А

Кто: Ольга Шмелева, Татьяна Токарницкая, Стелла Суханова, Эвелина Костенко

Во сколько: 07:40

Вид спорта: Настольный теннис, мужчины. Парный разряд, 1/16 финала

Кто: Айдос Кенжигулов / Санжар Жубанов

Во сколько: 07:45

Вид спорта: Фехтование. Шпага, женщины. Командные соревнования, четвертьфинал

Кто: Казахстан

Во сколько: 07:50

Вид спорта: Гребля на байдарках и каноэ. Каноэ-двойка, женщины, 500 м, финал А

Кто: Мария Бровкова, Ульяна Киселева

Во сколько: 08:00

Вид спорта: Настольный теннис, женщины. Одиночный разряд, 1/16 финала

Кто: Зауреш Акашева

Во сколько: 08:30

Вид спорта: Е-спорт. Pokémon Unite. Групповой этап

Кто: Казахстан – Филиппины

Во сколько: 08:50

Вид спорта: Тяжелая атлетика, женщины. До 57 кг, финал А

Кто: Екатерина Алякина

Во сколько: 09:30

Вид спорта: Пляжный волейбол, мужчины. Групповой этап

Кто: Дмитрий Яковлев/Абдулмажид Мохаммад

Во сколько: 10:00

Вид спорта: Настольный теннис, мужчины. Одиночный разряд, 1/16 финала

Кто: Алан Курмангалиев

Во сколько: 10:00

Вид спорта: Настольный теннис, мужчины. Одиночный разряд, 1/16 финала

Кто: Кирилл Герасименко – С. Танчароен (Таиланд)

Во сколько: 10:45

Вид спорта: Гандбол, женщины. Круговая система

Кто: Казахстан – Япония

Во сколько: 11:00

Вид спорта: Бокс, женщины. До 54 кг, 1/8 финала

Кто: Назым Кызайбай

Во сколько: 13:00

Вид спорта: Гандбол, мужчины. Групповой этап

Кто: Казахстан – Южная Корея

Во сколько: 13:30

Вид спорта: Бокс, мужчины. До 60 кг, 1/8 финала

Кто: Оразбек Асылкулов

Во сколько: 14:00

Вид спорта: Спортивная гимнастика, мужчины. Перекладина, финал

Кто: Милад Карими

Во сколько: 14:40

Вид спорта: Легкая атлетика, мужчины. 10 тыс. м, финал

Кто: Максим Фроловский

Во сколько: 16:32

Вид спорта: Легкая атлетика, женщины. 400 м, квалификация

Кто: Александра Залюбовская, Мария Шувалова

Во сколько: 17:15

Вид спорта: Легкая атлетика, мужчины. 400 м, квалификация

Кто: Андрей Соколов, Эльнор Мухитдинов

Во сколько: 17:51

Ранее сообщалось, что казахстанский шпажист завоевал "серебро" Азиады-2026 в Японии.