Экс-первая ракетка мира отреагировала на поражения Рыбакиной и Соболенко в Пекине

Четырехкратная чемпионка турниров Большого шлема, 17-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала поражения первой ракетки мира Елены Рыбакиной и второй ракетки мира Арины Соболенко на турнире WTA-1000 в Пекине, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Championat, представительницу Японии спросили, удивили ли ее поражения Рыбакиной и Соболенко. Осака сама была первой ракеткой мира и знает чувство, когда пытаются победить именно ее.

"Думаю, к этому просто со временем привыкаешь. Когда достигаешь определенного уровня, каждый, кто выходит против тебя, хочет победить. Я не особо удивлена, потому что у них был очень длинный сезон. Не знаю, первый ли это их турнир после US Open, но нужно как-то снова войти в ритм. Здесь все либо очень устали, либо пытаются завершить сезон на высокой ноте. На этом отрезке я бы не стала говорить о сенсациях, потому что все здесь очень хорошо играют, но несколько сюрпризов вы увидите", – сказала Осака на пресс-конференции.

В матче третьего круга Соболенко уступила чешской теннисистке Николе Бартуньковой (26-я в рейтинге) со счетом 4:6, 3:6. Рыбакина во втором круге турнира проиграла представительнице Армении Алине Чараевой (6:3, 4:6, 3:6), 118-й в мировом рейтинге.

Ранее мы писали о том, что Рыбакина обратилась к болельщикам после снятия с турнира в Ухане.