Джокович в фантастическом матче обыграл Зверева и установил мировой рекорд

Накануне легендарный сербский теннисист Новак Джокович в четвертьфинале турнира ATP 500 в Пекине (Китай) сенсационно обыграл вторую ракетку мира Александра Зверева – 4:6, 6:4, 6:4, сообщает Zakon.kz.

Перед началом этой встречи мало кто верил, что 39-летний Джокович может оказать не только достойное сопротивление, но и не пустить в полуфинал китайского турнира идеально проводящего нынешний сезон немецкого теннисиста.

Однако так и все случилось, 11-я ракетка мира и 24-кратный победитель Больших шлемов доказал, что рано его "хоронить" и он может еще подпортить нервы молодежи.

Обыграв Зверева, Новак стал автором мирового теннисного рекорда, которым ранее владел другая знаменитость – Рафаэль Надаль.

"Ноле" стал первым игроком Открытой эры, выигравшим свои первые 32 матча на одном турнире, опередив "Рафу".

Испанец в свое время был неудержим на старте Roland Garros (31-0).

К тому же Джокович стал первым теннисистом с 1974 года, кто обыграл оппонента из топ-2 в возрасте 39 лет и 4 месяцев.

Ранее подобного результата достиг Кен Роузуолл: 52 года назад австралиец был сильнее своего земляка Джона Ньюкомба (экс-первая ракетка) в рамках полуфинала US Open.

Теперь сегодня Новак сразится с россиянином Даниилом Медведевым за выход в финал китайского "пятисотника". Другую путевку в эту стадию разыграют Алекс де Минор (Австралия) и Хуберт Хуркач (Польша).

Тем временем казахстанская теннисистка Юлия Путинцева на Азиатских играх-2026 добыла для Казахстана две медали бронзового качества: сначала она заняла третье место в одиночке, затем она повторила свое достижение в парных играх с помощью Анны Данилиной.