Джокович в фантастическом матче обыграл Зверева и установил мировой рекорд
Перед началом этой встречи мало кто верил, что 39-летний Джокович может оказать не только достойное сопротивление, но и не пустить в полуфинал китайского турнира идеально проводящего нынешний сезон немецкого теннисиста.
Однако так и все случилось, 11-я ракетка мира и 24-кратный победитель Больших шлемов доказал, что рано его "хоронить" и он может еще подпортить нервы молодежи.
Обыграв Зверева, Новак стал автором мирового теннисного рекорда, которым ранее владел другая знаменитость – Рафаэль Надаль.
"Ноле" стал первым игроком Открытой эры, выигравшим свои первые 32 матча на одном турнире, опередив "Рафу".
Испанец в свое время был неудержим на старте Roland Garros (31-0).
К тому же Джокович стал первым теннисистом с 1974 года, кто обыграл оппонента из топ-2 в возрасте 39 лет и 4 месяцев.
Ранее подобного результата достиг Кен Роузуолл: 52 года назад австралиец был сильнее своего земляка Джона Ньюкомба (экс-первая ракетка) в рамках полуфинала US Open.
Теперь сегодня Новак сразится с россиянином Даниилом Медведевым за выход в финал китайского "пятисотника". Другую путевку в эту стадию разыграют Алекс де Минор (Австралия) и Хуберт Хуркач (Польша).
Тем временем казахстанская теннисистка Юлия Путинцева на Азиатских играх-2026 добыла для Казахстана две медали бронзового качества: сначала она заняла третье место в одиночке, затем она повторила свое достижение в парных играх с помощью Анны Данилиной.