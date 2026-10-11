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Спорт

Александр Бублик вырвал победу в напряженном матче на "Мастерсе"

Теннисист Александр Бублик , фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 02:21 Фото: instagram/BUBLIK
22-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик обыграл американца Брэндона Накашиму (19-й номер рейтинга) в третьем круге "Мастерса" в Шанхае (Китай), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, за время матча Александр Бублик выполнил 22 подачи навылет, допустив при этом две двойных ошибки, а также смог реализовать единственный брейк-пойнт в матче. Брэндон Накашима сделал в игре 12 эйсов, допустил две двойных ошибки и не смог заработать ни одного брейк-пойнта в матче.

Встреча продолжалась 2 часа 29 минут и завершилась со счетом 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (7:5).

За выход в четвертьфинал турнира в Шанхае Александр Бублик сыграет с немецким теннисистом Александром Зверевым.

Перед началом соревнований Александр Бублик рассказал, что попал в дорожно-транспортное происшествие.

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Камила Салкымбаева
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