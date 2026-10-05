Алматы – один из главных поставщиков медалей Казахстана на Азиаде-2026

Спортсмены Алматы завоевали 22 медали на XX летних Азиатских играх в Японии, внеся значительный вклад в результаты национальной сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Представители города добились исторических побед, установили национальный рекорд и вернули страну на пьедестал в дисциплинах, где медалей не было десятилетиями.

С 19 сентября по 4 октября в японской префектуре Аичи и городе Нагое прошли XX летние Азиатские игры, объединившие представителей 45 стран и регионов Азии.

По итогам соревнований национальная сборная Казахстана завоевала 84 медали: 12 золотых, 24 серебряные и 48 бронзовых.

Весомый вклад в общий результат внесли спортсмены Алматы, завоевавшие 22 медали в 15 видах спорта. Таким образом, на долю представителей города пришлось более четверти всех наград национальной сборной, сообщили в управлении спорта города Алматы.

Из 558 казахстанских спортсменов 122 представляли Алматы. Практически каждый пятый участник сборной Казахстана являлся представителем южной столицы.

Исторические достижения алматинских спортсменов

Одним из главных событий Азиады стала победа Тамирлана Тлеулеса, завоевавшего золотую медаль по таеквондо в весовой категории до 58 кг. Он стал первым казахстанским таеквондистом в истории, сумевшим выиграть золото Азиатских игр.

Еще одно историческое достижение принадлежит Дамиру Токтарову. Алматинский спортсмен завоевал первую в истории Казахстана медаль Азиатских игр по спортивному скалолазанию. Помимо бронзовой награды, он установил национальный рекорд, показав результат 4,76 секунды.

Серебряная медаль Милада Карими в вольных упражнениях стала первым подобным результатом Казахстана на Азиатских играх за последние 32 года.

Историческим стало и выступление алматинских пятиборцев. Темирлан Абдраимов, Тихон Варехин и Лев Чувашов завоевали бронзовые медали в командном зачете, вернув Казахстан на пьедестал Азиатских игр в современном пятиборье спустя 16 лет.

Медали в легкой атлетике, боксе и других видах спорта

Высокие результаты продемонстрировали представители Алматы в легкой атлетике. Кристина Морозова стала серебряным призером в спортивной ходьбе на дистанции 21,095 км, а Полина Иванова завоевала бронзовую медаль в прыжках с шестом.

В боксе бронзовую медаль принесла двукратная чемпионка мира Алуа Балкибекова, выступавшая в весовой категории до 51 кг. Для спортсменки это были первые Азиатские игры.

Сразу две награды завоевала Татьяна Токарницкая. В соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ она стала серебряным призером в двойке на дистанции 500 метров и бронзовым призером в составе женской четверки.

В тяжелой атлетике серебряную медаль завоевала Аянат Жумагали, выступавшая в весовой категории до 77 кг.

В фехтовании бронзовыми призерами стали София Николайчук, Дарья Самоделкина и Нурмухаммед Жайлыбай, представлявшие Казахстан в командных соревнованиях.

Значительный вклад внесли и представители единоборств. Серебряным призером по дзюдо в смешанных командных соревнованиях стал Гусман Кыргызбаев. В вольной борьбе бронзу завоевал Нуркожа Кайпанов, в каратэ WKF – Бэлла Самашева, а в таеквондо – Рита Бакишева.

Еще две награды завоевали представители джиу-джитсу: Нуржан Батырбеков стал серебряным призером, а Жибек Кулумбетова – бронзовым.

В пулевой стрельбе бронзовыми призерами стали Ислам Сатпаев и Арина Малиновская.

Командные достижения

Отдельного внимания заслуживает выступление мужской сборной Казахстана по водному поло, завоевавшей серебряные медали Азиатских игр. В составе национальной команды выступили шесть представителей Алматы: Алексей Шмидер, Мурат Шакенов, Руслан Ахметов, Темирлан Балфанбаев, Михаил Рудай и Рустам Укуманов.

Бронзовую медаль в командном зачете по современному пятиборью завоевали Темирлан Абдраимов, Тихон Варехин и Лев Чувашов.

Алматы укрепляет позиции в спорте высших достижений

22 медали и четыре достижения, имеющих историческое значение для отечественного спорта, стали важными итогами выступления представителей Алматы на Азиаде-2026.

От первого золота Казахстана в таеквондо до национального рекорда в спортивном скалолазании – алматинские спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки и внесли существенный вклад в результаты национальной сборной.

Итоги Азиатских игр подтверждают значительную роль Алматы в развитии спорта высших достижений, подготовке спортивного резерва и формировании национальных сборных Казахстана.