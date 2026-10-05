#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
447.73
502.98
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
447.73
502.98
5.35
Спорт

Алматы – один из главных поставщиков медалей Казахстана на Азиаде-2026

спорт, Азиада, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 17:45 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Спортсмены Алматы завоевали 22 медали на XX летних Азиатских играх в Японии, внеся значительный вклад в результаты национальной сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Представители города добились исторических побед, установили национальный рекорд и вернули страну на пьедестал в дисциплинах, где медалей не было десятилетиями.

С 19 сентября по 4 октября в японской префектуре Аичи и городе Нагое прошли XX летние Азиатские игры, объединившие представителей 45 стран и регионов Азии.

По итогам соревнований национальная сборная Казахстана завоевала 84 медали: 12 золотых, 24 серебряные и 48 бронзовых.

Весомый вклад в общий результат внесли спортсмены Алматы, завоевавшие 22 медали в 15 видах спорта. Таким образом, на долю представителей города пришлось более четверти всех наград национальной сборной, сообщили в управлении спорта города Алматы.

Из 558 казахстанских спортсменов 122 представляли Алматы. Практически каждый пятый участник сборной Казахстана являлся представителем южной столицы.

Исторические достижения алматинских спортсменов

Одним из главных событий Азиады стала победа Тамирлана Тлеулеса, завоевавшего золотую медаль по таеквондо в весовой категории до 58 кг. Он стал первым казахстанским таеквондистом в истории, сумевшим выиграть золото Азиатских игр.

Еще одно историческое достижение принадлежит Дамиру Токтарову. Алматинский спортсмен завоевал первую в истории Казахстана медаль Азиатских игр по спортивному скалолазанию. Помимо бронзовой награды, он установил национальный рекорд, показав результат 4,76 секунды.

Серебряная медаль Милада Карими в вольных упражнениях стала первым подобным результатом Казахстана на Азиатских играх за последние 32 года.

Историческим стало и выступление алматинских пятиборцев. Темирлан Абдраимов, Тихон Варехин и Лев Чувашов завоевали бронзовые медали в командном зачете, вернув Казахстан на пьедестал Азиатских игр в современном пятиборье спустя 16 лет.

Медали в легкой атлетике, боксе и других видах спорта

Высокие результаты продемонстрировали представители Алматы в легкой атлетике. Кристина Морозова стала серебряным призером в спортивной ходьбе на дистанции 21,095 км, а Полина Иванова завоевала бронзовую медаль в прыжках с шестом.

В боксе бронзовую медаль принесла двукратная чемпионка мира Алуа Балкибекова, выступавшая в весовой категории до 51 кг. Для спортсменки это были первые Азиатские игры.

Сразу две награды завоевала Татьяна Токарницкая. В соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ она стала серебряным призером в двойке на дистанции 500 метров и бронзовым призером в составе женской четверки.

В тяжелой атлетике серебряную медаль завоевала Аянат Жумагали, выступавшая в весовой категории до 77 кг.

В фехтовании бронзовыми призерами стали София Николайчук, Дарья Самоделкина и Нурмухаммед Жайлыбай, представлявшие Казахстан в командных соревнованиях.

Значительный вклад внесли и представители единоборств. Серебряным призером по дзюдо в смешанных командных соревнованиях стал Гусман Кыргызбаев. В вольной борьбе бронзу завоевал Нуркожа Кайпанов, в каратэ WKF – Бэлла Самашева, а в таеквондо – Рита Бакишева.

Еще две награды завоевали представители джиу-джитсу: Нуржан Батырбеков стал серебряным призером, а Жибек Кулумбетова – бронзовым.

В пулевой стрельбе бронзовыми призерами стали Ислам Сатпаев и Арина Малиновская.

Командные достижения

Отдельного внимания заслуживает выступление мужской сборной Казахстана по водному поло, завоевавшей серебряные медали Азиатских игр. В составе национальной команды выступили шесть представителей Алматы: Алексей Шмидер, Мурат Шакенов, Руслан Ахметов, Темирлан Балфанбаев, Михаил Рудай и Рустам Укуманов.

Бронзовую медаль в командном зачете по современному пятиборью завоевали Темирлан Абдраимов, Тихон Варехин и Лев Чувашов.

Алматы укрепляет позиции в спорте высших достижений

22 медали и четыре достижения, имеющих историческое значение для отечественного спорта, стали важными итогами выступления представителей Алматы на Азиаде-2026.

От первого золота Казахстана в таеквондо до национального рекорда в спортивном скалолазании – алматинские спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки и внесли существенный вклад в результаты национальной сборной.

Итоги Азиатских игр подтверждают значительную роль Алматы в развитии спорта высших достижений, подготовке спортивного резерва и формировании национальных сборных Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
Сборная Казахстана, спортсмены в Японии
05:29, 30 сентября 2026
Сколько медалей у Казахстана: итоги дня на Азиаде-2026
Сборная Казахстана по артистическому плаванию
08:24, 28 сентября 2026
Казахстан завоевал медаль Азиады-2026 в артистическом плавании
Айбек Оралбай, бокс
07:21, 27 сентября 2026
Расписание Азиады-2026: кто из казахстанцев выступит 27 сентября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Джон ван'т Шкип и медиаофицер сборной Алимжан Тасболатулы
17:50, Сегодня
"Все матчи Казахстана были близкими": Джон ван’т Шкип ответил на вопросы журналистов
Дмитрий Исмагилов
17:40, Сегодня
Стал известен "главный грубиян" чемпионата Казахстана по хоккею в сентябре
Логан Дэй в матче с &quot;Ак Барсом&quot;
17:20, Сегодня
Игрок "Барыса" Логан Дэй признан лучшим защитником недели в КХЛ
Алихан Серикбай в форме сборной РК
17:02, Сегодня
Два игрока основы "Кызылжара" Козленко и Серикбай отправлены в дубль
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: