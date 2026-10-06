Анарбеков может заменить Заруцкого в матче Лиги наций
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Джон ван ’т Шкип сделает сразу восемь изменений в стартовом составе сборной РК, и одно из них связано с Темирланом Анарбековым, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Sportarena.kz, 22-летний голкипер "Кайрата" будет защищать ворота сборной Казахстана.
По информации Эльдара Аманбаева, Темирлан Анарбеков выйдет в стартовом составе нашей команды на встречу против Фарерских островов, которая запланирована на сегодня, 6 октября 2026 года. Матч пройдет на "Астана Арене" в рамках Лиги наций.
В целом главный тренер Джон ван ’т Шкип сделает сразу восемь изменений в стартовом составе главной команды страны.
Ранее в Астане состоялся матч третьего тура Лиги наций, в котором сборная Казахстана встретилась с командой Молдовы. Матч завершился победой гостей со счетом 2:1.
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