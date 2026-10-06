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Спорт

Анарбеков может заменить Заруцкого в матче Лиги наций

Футболист Темирлан Анарбеков, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 08:54 Фото: X/Scout1zm
Джон ван ’т Шкип сделает сразу восемь изменений в стартовом составе сборной РК, и одно из них связано с Темирланом Анарбековым, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, 22-летний голкипер "Кайрата" будет защищать ворота сборной Казахстана.

По информации Эльдара Аманбаева, Темирлан Анарбеков выйдет в стартовом составе нашей команды на встречу против Фарерских островов, которая запланирована на сегодня, 6 октября 2026 года. Матч пройдет на "Астана Арене" в рамках Лиги наций.

В целом главный тренер Джон ван ’т Шкип сделает сразу восемь изменений в стартовом составе главной команды страны.

Ранее в Астане состоялся матч третьего тура Лиги наций, в котором сборная Казахстана встретилась с командой Молдовы. Матч завершился победой гостей со счетом 2:1.

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Камила Салкымбаева
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