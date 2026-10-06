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Спорт

Лучший теннисист России дисквалифицирован за удар болельщика мячом

Теннис Дисквал Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 10:56 Фото: Instagram/atptour
Накануне, 5 октября 2026 года, во время теннисного матча на турнире ATP 500 в Пекине произошел неприятный инцидент. Российский игрок Даниил Медведев был дисквалифицирован за то, что попал мячом в лицо болельщику, который сидел на трибунах, сообщает Zakon.kz.

Эта история произошла во время полуфинала, когда россиянин проигрывал легендарному Новаку Джоковичу и серб подавал на матч при счете 7:5, 5:3 (15:15).

После завершения одного из розыгрышей очка Медведев нанес удар по мячу, и тот попал в лицо зрителю. Намеренно или случайно, знает только сам Даниил.

Организаторы пекинского турнира не стали долго церемониться и дисквалифицировали пятую ракетку мира моментально.

"В первую очередь мне очень жаль болельщика, попытаюсь с ним связаться, если он этого захочет. Надеюсь, смогу лично извиниться и узнать, как он себя чувствует. Вы можете увидеть, что я не бил по мячу в порыве злости. Делаю много плохих вещей, но обычно у меня не бывает таких нарушений. Мяч отскакивал обратно, поэтому я просто хотел ударить по нему куда-нибудь, чтобы он не улетел за пределы корта. Когда увидел, что произошло, почувствовал себя ужасно, никогда не оказывался в такой ситуации".Даниил Медведев

Помимо дисквалификации у лучшего теннисиста России заберут все очки (200) и призовые (220 тысяч долларов), которые он заработал на этом турнире.

А также 30-летний теннисист спустится на шестое место в рейтинге АТР. Медведеву также грозит дополнительный денежный штраф.

Ну а что касается самого поединка, то здесь Джокович автоматом вышел в свой 146-й финал на уровне ATP.

Стоит подчеркнуть, что "Ноле" является шестикратным чемпионом China Open и продлил рекордную победную серию по количеству матчей, выигранных на одном турнире, – 33:0.

За свой 102-й титул в карьере Джокович сразится через несколько часов с Алексом де Минором из Австралии.

4 октября самый титулованный теннисист планеты нокаутировал Александра Зверева.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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