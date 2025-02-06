Сильнейший теннисист России сенсационно проиграл сопернику с низким рейтингом

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Седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев завершил выступление на хардовом турнире серии ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). В матче второго круга он уступил итальянцу Маттии Беллуччи, который занимает 92-е место в рейтинге, сообщает Zakon.kz.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7, 6:3 в пользу представителя Италии.

Встреча Медведева с Беллуччи продлилась 2 часа 55 минут. Медведев девять раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 12 заработанных. На счету Беллуччи два эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

В четвертьфинале турнира в Роттердаме Беллуччи сыграет с победителем пары Стефанос Циципас – Таллон Грикспор.

Соревнования в Роттердаме проходят с 3 по 9 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет € 2,5 млн. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер.

Ранее на старте турнира в Роттердаме казахстанский теннисист Александр Бублик потерпел неожиданное поражение от 19-летнего теннисиста.