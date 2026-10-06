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Спорт

"Саша – настоящий талант": сын Плющенко показал фотографии с Гран-при в Анкаре и Батуми

фигурист Александр Плющенко, фигурист Евгений Плющенко, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 10:50 Фото: Instagram/gnomgnomych и plushenkoofficial
В Анкаре и Батуми в сентябре 2026 года прошли этапы юниорской серии Гран-при ISU по фигурному катанию сезона 2026/2027 годов. Представляющий Азербайджан Александр Плющенко занял 13-е место среди 33 спортсменов. В Instagram спортсмен поделился кадрами своего выступления, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией 13-летний сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской написал:

"Лучшие моменты соревнований серии Гран-при ISU среди юниоров 2026 года в Анкаре и Батуми".

В ответ подписчики закидали фигуриста восторженными комплиментами:

  • "Вот это талант, супер".
  • "Красавчик, удачи тебе".
  • "Какой красивый прокат!"
  • "Какой красивый костюм".
  • "Вот это стиль и харизма".
  • "Молодец, Саша! Только вперед".
  • "Саша – настоящий талант. Молодец".
  • "Красивые кадры, налюбоваться не могу!"
  • "Просто невероятная энергетика на льду".
  • "Красиво, эмоционально и очень эффектно".
  • "Лучший! Успехов тебе, мой дорогой Санечка".
  • "Желаю тебе покорять еще очень много стран".
  • "Очень красивые фотографии! Есть что вспомнить".
  • "Молодец, Санек! Так держать! Удачи тебе, трудяга!"
  • "Этот образ просто огонь! Красный цвет очень идет!"

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, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 10:50
"Страна не заинтересована": в Азербайджане высказались о сыне Плющенко

Ранее Александр Плющенко назвал свой главный талант. По словам сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, он любит "с судьями разговаривать на льду".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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