"Саша – настоящий талант": сын Плющенко показал фотографии с Гран-при в Анкаре и Батуми

Фото: Instagram/gnomgnomych и plushenkoofficial

В Анкаре и Батуми в сентябре 2026 года прошли этапы юниорской серии Гран-при ISU по фигурному катанию сезона 2026/2027 годов. Представляющий Азербайджан Александр Плющенко занял 13-е место среди 33 спортсменов. В Instagram спортсмен поделился кадрами своего выступления, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией 13-летний сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской написал: "Лучшие моменты соревнований серии Гран-при ISU среди юниоров 2026 года в Анкаре и Батуми". Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alex Plushenko (@gnomgnomych) В ответ подписчики закидали фигуриста восторженными комплиментами: "Вот это талант, супер".

"Красавчик, удачи тебе".

"Какой красивый прокат!"

"Какой красивый костюм".

"Вот это стиль и харизма".

"Молодец, Саша! Только вперед".

"Саша – настоящий талант. Молодец".

"Красивые кадры, налюбоваться не могу!"

"Просто невероятная энергетика на льду".

"Красиво, эмоционально и очень эффектно".

"Лучший! Успехов тебе, мой дорогой Санечка".

"Желаю тебе покорять еще очень много стран".

"Очень красивые фотографии! Есть что вспомнить".

"Молодец, Санек! Так держать! Удачи тебе, трудяга!"

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