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Спорт

Шайдоров собирается выступить на Гран-при Китая после провала во Франции

Фигурное катание Гран-при Китая, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 10:03 Фото: Instagram/mikhail_shaidorov
Сегодня в Шэньчжэне (Китай) стартует третий этап серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2026/27. В мужской одиночке в числе участников победитель Олимпийских игр 2026 года из Казахстана Михаил Шайдоров, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба НОК РК, для нашего фигуриста турнир в Китае станет вторым стартом в нынешней серии Гран-при, где ему вновь предстоит встретиться с рядом сильных спортсменов.

Новый сезон алматинец начал в сентябре на Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе (Словакия), где завоевал "бронзу", набрав 272,75 балла. При этом в короткой программе установил личный рекорд (95,98). На первом этапе Гран-при во французском Анже повторить этот результат не удалось, Михаил получил 206,55 балла и завершил соревнования только на десятой позиции.

Фигурное катание Гран-при Поражение, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 10:03

Фото: Instagram/mikhail_shaidorov

Этот результат лишил казахстанца возможности квалифицироваться в финал серии Гран-при. За десятое место рейтинговые очки не начисляются, а каждый фигурист может выступить максимум на двух этапах. Даже будущая победа в Шэньчжэне принесет Шайдорову только 15 баллов, чего будет недостаточно для попадания в число шести участников финального турнира.

После двух этапов лидерами общего зачета являются французы Адам Сяо Хим Фа и Кевин Эймоз, которые набрали по 15 очков. Следом располагаются японцы Рио Наката и Као Миура, имеющие по 13 баллов. Еще по 11 очков заработали эстонец Михаил Селевко и представитель Южной Кореи Минкю Со.

Впрочем, нынешнее положение в таблице не отражает окончательную расстановку сил. Серия только приближается к середине, а некоторые ведущие фигуристы еще не провели свои первые этапы. В их числе американец Илья Малинин. Поэтому борьба за шесть путевок в декабрьский финал в Чунцине еще далека до завершения.

Фигурное катание Гран-при Китай, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 10:03

Фото: Instagram/mikhail_shaidorov

Для Шайдорова же основные соревнования сезона впереди. С 9 по 14 февраля 2027 года Казахстан впервые примет чемпионат четырех континентов, который состоится в Алматы. Для Михаила, который уже выигрывал этот турнир в 2025 году, домашний старт будет иметь особое значение.

Еще одним важнейшим соревнованием станет чемпионат мира, который пройдет с 15 по 21 марта в Тампере (Финляндия). Год назад казахстанец на мире брал "серебро", а предстоящий финский турнир будет для него первым чемпионатом мира в статусе победителя Олимпиады-2026.

Пока внимание сосредоточено на выступлении в Шэньчжэне, где соберется весьма представительный состав участников. Среди соперников Шайдорова будут призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира, а также фигуристы, уже отметившиеся высокими результатами в нынешнем сезоне. При этом неудачное начало серии никак не лишает казахстанца статуса главного фаворита предстоящего турнира.

Фигурное катание Гран-при Китай, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 10:03

Фото: Instagram/mikhail_shaidorov

Одним из главных соперников станет японец Шун Сато. Бронзовый призер Олимпийских игр в Италии и чемпионата мира успешно выступает на китайском льду. Он выигрывал Cup of China в 2024 и 2025 годах, а теперь попробует завоевать третий титул подряд. В сентябре Сато занял второе место на Kinoshita Group Cup, набрав 255,92 балла. При этом его возможности значительно выше: в финале Гран-при прошлого сезона японец получил 292,08 балла. Для него соревнования в Шэньчжэне станут первым этапом нынешней серии.

Другой японец Као Миура уже успел подняться на пьедестал Гран-при. Во Франции он завоевал "серебро", хотя после короткой программы занимал лишь девятое место. Успешное выступление в Китае позволит ему претендовать на путевку в финал серии.

Не менее серьезную конкуренцию составят фигуристы из России, выступающие в нейтральном статусе. Особенно выделяется Владислав Дикиджи, который в нынешнем сезоне уже дважды становился победителем международных турниров. В сентябре он выиграл Kinoshita Group Cup, а в октябре первенствовал на Мемориале Дениса Тена в Алматы. Причем в Казахстане Дикиджи продемонстрировал один из самых высоких результатов начала сезона, набрав 312,79 балла. В произвольной программе ему удалось исполнить четыре четверных прыжка. В Шэньчжэне он впервые выступит в нынешней серии Гран-при.

Фигурное катание Гран-при Китай, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 10:03

Фото: Instagram/mikhail_shaidorov

Другим претендентом на медали станет Евгений Семененко. В сентябре он одержал победу на Мемориале Ондрея Непелы, где Шайдоров завоевал "бронзу". Также в числе участников значится чемпион Европы 2026 года Ника Егадзе (Грузия).

Отдельного внимания заслуживает южнокорейский фигурист Минкю Со. Во Франции он стал бронзовым призером с результатом 244,9 балла, а ранее занял четвертое место на Kinoshita Group Cup. В Китае спортсмен постарается закрепить успешное начало сезона и побороться за выход в финал серии.

Сам Шайдоров хорошо знаком с особенностями китайского Гран-при. Здесь он дважды становился призером: два года назад забрал "серебро", а в прошлом года удостоился "бронзы".

А накануне казахстанский молодой казахстанский спортсмен Рамазан Айнегов в яркой борьбе завоевал бронзовую медаль IV летних юношеских Олимпийских игр, проходящих в Дакаре (Сенегал).

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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