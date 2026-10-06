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Спорт

Синнер досрочно закончил сезон и может потерять статус первой ракетки

Теннис Досрочное Завершение Сезона, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 16:06 Фото: Instagram/janniksin
Пятикратный чемпион турниров Большого шлема и лидер мирового рейтинга ATP – итальянский теннисист Янник Синнер проинформировал общественность, что досрочно завершает текущий сезон, сообщает Zakon.kz.

6 октября первая ракетка мира выступил перед своими болельщиками, где объяснил причину такого поступка.

Янник Синнер не играет на турнирах АТР начиная с Уимблдона-2026, где выиграл титул.

"Мне необходим курс лечения колена, а это значит, что сезон 2026 года для меня официально завершен. Последние пару лет и особенно финал в Турине подарили мне столько прекрасных чувств и эмоций. Этот год был совсем другим – сейчас мне также нужно думать о своей карьере в долгосрочной перспективе. Поэтому сделаю все возможное, чтобы вернуться в строй на все 100%". Янник Синнер

В свое отсутствие Синнер может потерять статус первой ракетки мира, где главным кандидатом на его место сейчас становится Александр Зверев, который отстает на 1 280 очков.

Немецкому теннисисту достаточно выиграть два турнира категории ATP 1000 и 500. Но согласиться ли с подобным решением другой главный конкурент Янника – испанец Карлос Алькарас, который только что вернулся в Тур и в эти секунды сражается за титул в Токио?

Что касается Синнера, то он продолжает восстанавливается после повреждения колена, из-за которого пропустил всю хардовую серию турниров в США, включая US Open.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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