Первая ракетка мира Янник Синнер объявил имя своего нового наставника

С нового сезона лучшего теннисиста планеты итальянца Янника Синнера будет тренировать легендарный шведский специалист Магнус Норман, сообщает Zakon.kz.

50-летний Магнус Норман ранее прославился, работая с известным швейцарским теннисистом Стэном Вавринкой, которому удалось выиграть три турнира из серии Больших шлемов.

Нынешний тренер Синнера – 61-летний австралиец Даррен Кэхилл – планирует завершить свою карьеру в конце нынешнего сезона.

А Норман готов приступить к своим обязанностям примерно через полтора месяца, а помогать ему будет Симоне Ваньоцци, которые ранее входил в тренерский штаб первой ракетки мира.

Поклонники Янника знают, что их кумир в этом году страдает от травм и мало выступает на турнирах. Из-за этого он через месяц потеряет статус лидера рейтинга ATP. Три недели назад он досрочно завершил сезон.

Накануне итальянец подтвердил свое участие в звездном турнире Six Kings Slam в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), который запланирован на конец декабря.