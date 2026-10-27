Первая ракетка мира Янник Синнер объявил имя своего нового наставника
50-летний Магнус Норман ранее прославился, работая с известным швейцарским теннисистом Стэном Вавринкой, которому удалось выиграть три турнира из серии Больших шлемов.
Нынешний тренер Синнера – 61-летний австралиец Даррен Кэхилл – планирует завершить свою карьеру в конце нынешнего сезона.
А Норман готов приступить к своим обязанностям примерно через полтора месяца, а помогать ему будет Симоне Ваньоцци, которые ранее входил в тренерский штаб первой ракетки мира.
Поклонники Янника знают, что их кумир в этом году страдает от травм и мало выступает на турнирах. Из-за этого он через месяц потеряет статус лидера рейтинга ATP. Три недели назад он досрочно завершил сезон.
Накануне итальянец подтвердил свое участие в звездном турнире Six Kings Slam в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), который запланирован на конец декабря.