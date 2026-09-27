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Спорт

Казахстан устоял против Фарерских островов в Лиге наций

Сборная Казахстана по футболу, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2026 08:30 Фото: Instagram/kff_team
Встреча с Фарерскими островами прошла на стадионе "Торсведлюр" в Торсхавне. Ее обслуживала судейская бригада во главе с мальтийцем Ишмаэлом Барбарой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sports.kz, сборная Казахстана провела стартовый матч нового сезона Лиги наций. Стартовые составы команд выглядели следующим образом:

  • Фарерские острова: Ламхеуге, Фере, Ванхамар, Эдмундссон, Даниэльсон, Бьярталид, Тури, Агнарссон, Самуэльсен, Кнудсен, Серенсен;
  • Казахстан: Покатилов, Ерланов, Мрынский, Алип, Вороговский, Исламхан, Куат, Караман, Кенжебек, Шушеначев, Амир.

Команды действовали с переменным преимуществом, в первом тайме после прострела в штрафную и удара под перекладину счет открыл Аки Самуэльсен. Во второй половине фарерцы имели несколько моментов вырвать победу, но реализовать их не удалось – 1:1.

29 сентября Казахстан в гостях сыграет со Словакией.

Фарерские острова – Казахстан – 1:1 (1:1) Голы: Самуэльсен 14 (1:0), Ерланов 26 (1:1).

Ранее сообщалось о том, что Килиану Мбаппе поставили неутешительный диагноз.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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