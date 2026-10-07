На Фарерах назвали причину упущенной победы над Казахстаном

Сайт Roysni.fo объяснил ничью в матче Казахстан – Фарерские острова (2:2) в четвертом туре Лиги наций, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sports.kz, авторы фарерского СМИ отмечают, что именно индивидуальные ошибки спортсменов стоили победы в Казахстане.

"Сборная Фарерских островов временами полностью превосходила соперника и забила дважды – Петур Кнудсен отличился хорошим ударом головой, а Геза Тури забил настоящий шедевр. Но затем Мартин Агнарссон был удален за ненужную вторую желтую карточку, и хозяева получили надежду. Особенно обидно, что гол на 2:2 вообще не должен был случиться. Вот насколько быстро все может измениться и насколько быстро за ошибки на международном уровне следует наказание. Даже в Казахстане, где на тот момент Фареры в целом выглядели значительно лучше хозяев", – пишет сайт.

После этой ничьей у сборной Фарерских островов насчитывается четыре очка, а Казахстан набрал два балла.

Ранее мы писали о том, какой была развязка игры Казахстана и Фарерских островов в Лиге наций.