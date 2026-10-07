#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
453.65
509.99
5.31
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
453.65
509.99
5.31
Спорт

На Фарерах назвали причину упущенной победы над Казахстаном

Футбол, сборная Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 08:28 Фото: Instagram/kff_team
Сайт Roysni.fo объяснил ничью в матче Казахстан – Фарерские острова (2:2) в четвертом туре Лиги наций, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sports.kz, авторы фарерского СМИ отмечают, что именно индивидуальные ошибки спортсменов стоили победы в Казахстане.

"Сборная Фарерских островов временами полностью превосходила соперника и забила дважды – Петур Кнудсен отличился хорошим ударом головой, а Геза Тури забил настоящий шедевр. Но затем Мартин Агнарссон был удален за ненужную вторую желтую карточку, и хозяева получили надежду. Особенно обидно, что гол на 2:2 вообще не должен был случиться. Вот насколько быстро все может измениться и насколько быстро за ошибки на международном уровне следует наказание. Даже в Казахстане, где на тот момент Фареры в целом выглядели значительно лучше хозяев", – пишет сайт.

После этой ничьей у сборной Фарерских островов насчитывается четыре очка, а Казахстан набрал два балла.

Ранее мы писали о том, какой была развязка игры Казахстана и Фарерских островов в Лиге наций.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Казахстан и Фарерские острова устроили драматичную развязку в Лиге наций
21:01, 06 октября 2026
Казахстан и Фарерские острова устроили драматичную развязку в Лиге наций
Футбол Травма Игрока
16:59, 25 сентября 2026
Самородов не сыграет в двух матчах сборной Казахстана в Лиге наций
Футбол Расписание Лиги Наций
16:47, 13 февраля 2026
Казахстан начинает с Фарерами очередной сезон в Лиге наций УЕФА
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Хоккеисты &quot;Барыса&quot; перед матчем КХЛ
09:00, Сегодня
"Барыс" не играл, но потерял строчку: как изменилась турнирная таблица КХЛ к 7 октября
Казахстан в атаке в матче с Фарерами
08:40, Сегодня
Казахстан официально лишился шанса на повышение в Лиге наций УЕФА с первого места
Лионель Месси на фоне флага Аргентины
08:18, Сегодня
Лионель Месси официально завершил карьеру в сборной Аргентины
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
00:44, 07 октября 2026
ЧРК по хоккею: "Горняк" обыграл "Сарыарку", "Кулагер" уступил "Арлану"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: