Дубль Мерино обеспечил Испании путевку в 1/4 финала Лиги наций

Минувшей ночью завершились все матчи четвертого тура Лиги наций УЕФА, по итогам которых сборная Испании по футболу на выезде в Сплите переиграла команду Хорватии со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

Счет в этом матче открыли хозяева поля, когда на 17-й минуте отличился Иван Перишич. Однако после перерыва чемпионы мира перевернули исход поединка, где героем оказался Микель Мерино, оформивший дубль и подаривший своему коллективу победу (2:1), а с ней и гарантированную путевку в четвертьфинал Лиги наций УЕФА.

Благодаря данному выездному успеху "Ля Роха" набрала 12 очков и занимает первое место в таблице группы A-3.

"Это фантастические футболисты, и они никогда не перестают бороться. Иногда они удивляют даже меня, первым это признаю. Эта победа огромной ценности, именно та игра, которую ожидали. Хорватия – отличная команда с большим престижем. Нам пришлось держаться с ними и изматывать их. Во втором тайме контролировали игру, хотя они создали пару опасных моментов на контратаках. Но был уверен, что перевернем матч. Мерино – один из лучших в мире на своей позиции. У него есть качества, чтобы играть за любую команду, и, конечно, он может выйти в любом матче. Он так хорошо понимает эти моменты в игре. У него есть дар забивать голы, причем важные. Мы действительно ценим ту самоотдачу, которую он всегда привносит". Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте.

В другой встрече этой подгруппы англичане на "Уэмбли" разгромили чешскую дружину со счетом 3:0 и, набрав девять очков, располагаются на второй позиции таблицы.

На последующих строчках квартета А-3 идут Хорватия (3) и Чехия (0). В пятом туре текущих состязаний 12 ноября Испания сыграет на выезде с Чехией, а Хорватия встретится с Англией в гостях.

Ранее первую путевку в плей-офф Лиги наций УЕФА оформил действующий чемпион турнира – сборная Португалии.