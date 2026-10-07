#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
453.65
509.99
5.31
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
453.65
509.99
5.31
Спорт

Дубль Мерино обеспечил Испании путевку в 1/4 финала Лиги наций

Футбол Победа Испании, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 11:05 Фото: Instagram/SEFUTBOL
Минувшей ночью завершились все матчи четвертого тура Лиги наций УЕФА, по итогам которых сборная Испании по футболу на выезде в Сплите переиграла команду Хорватии со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

Счет в этом матче открыли хозяева поля, когда на 17-й минуте отличился Иван Перишич. Однако после перерыва чемпионы мира перевернули исход поединка, где героем оказался Микель Мерино, оформивший дубль и подаривший своему коллективу победу (2:1), а с ней и гарантированную путевку в четвертьфинал Лиги наций УЕФА.

Благодаря данному выездному успеху "Ля Роха" набрала 12 очков и занимает первое место в таблице группы A-3.

"Это фантастические футболисты, и они никогда не перестают бороться. Иногда они удивляют даже меня, первым это признаю. Эта победа огромной ценности, именно та игра, которую ожидали. Хорватия – отличная команда с большим престижем. Нам пришлось держаться с ними и изматывать их. Во втором тайме контролировали игру, хотя они создали пару опасных моментов на контратаках. Но был уверен, что перевернем матч. Мерино – один из лучших в мире на своей позиции. У него есть качества, чтобы играть за любую команду, и, конечно, он может выйти в любом матче. Он так хорошо понимает эти моменты в игре. У него есть дар забивать голы, причем важные. Мы действительно ценим ту самоотдачу, которую он всегда привносит". Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте.

В другой встрече этой подгруппы англичане на "Уэмбли" разгромили чешскую дружину со счетом 3:0 и, набрав девять очков, располагаются на второй позиции таблицы.

На последующих строчках квартета А-3 идут Хорватия (3) и Чехия (0). В пятом туре текущих состязаний 12 ноября Испания сыграет на выезде с Чехией, а Хорватия встретится с Англией в гостях.

Ранее первую путевку в плей-офф Лиги наций УЕФА оформил действующий чемпион турнира – сборная Португалии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
Читайте также
Футбол Рекорд Корея
12:05, Сегодня
Сон забил Узбекистану и стал рекордсменом сборной Южной Кореи
Футбол Четвертая Победа
09:52, 05 октября 2026
Португалия без Роналду досрочно пробилась в 1/4 финала Лиги наций
Футбол Победа Дания
09:37, 02 октября 2026
Португалия без Роналду одержала третью подряд победу в Лиге наций УЕФА
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Вороговский и Шушеначев в игре за сборную РК
12:05, Сегодня
Узбекистан уже 59-м месте: Казахстан опустился в рейтинге FIFA после ничьей с Фарерами
Мераб Двалишвили
11:50, Сегодня
Двалишвили выбрал фаворита в бою Волкановски и Евлоева
Анна Данилина в матче за сборную Казахстана в Кубке Билли Джин Кинг
11:36, Сегодня
Анна Данилина не сумела выйти в третий круг China Open в парном разряде
Бублик бьет по мячу на корте
11:25, Сегодня
Бублик с трудом выполнил задание от организаторов "Мастерса" в Шанхае
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: